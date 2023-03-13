Зелень и золото или настоящие цветы: 10 идей маникюра для беззаботного весеннего настроения

В некоторых регионах страны уже появляются первые цветы и почки на деревьях, в некоторых все еще лежит снег и до настоящего тепла еще далеко, но весеннее настроение от этого не зависит. И у всех, а особенно у девушек и женщин, насладившихся цветами Восьмого марта, преобладает приподнятое и беззаботное настроение, мечты о скором тепле, красоте и пении птиц. Что, как не правильно подобранный маникюр, поможет продлить это ощущение в душе и словно приблизить наступление весны? Вот десять идей подходящего нейл-арта на любой вкус и кошелек.

Реалистичные цветы

Это могут быть наклейки с реалистичными изображениями, талантливо сделанные мастером рисунки или даже живые засушенные цветы, которые вошли в моду в качестве элемента маникюра еще прошлой весной. В любом случае, пока настоящее цветение еще не началось, цветение на ногтях сможет ежедневно поднимать настроение!

Для основы выберите сиреневый, розовый или нежно-зеленый блестящий лак, который будет прекрасно сочетаться с дизайном реалистичных растений.

Полевые цветы на прозрачном фоне

Ромашки, колокольчики, маки и маргаритки – на самом деле полевые растения цветут летом, а не весной, но кого это волнует? Их яркость и пестрое разнообразие смогут поднять настроение даже во время мартовского снегопада или первых весенних дождей. Это причина, по которой для изображения полевых цветов лучше всего выбирать абсолютно прозрачный фон: листва и лепестки будут выдвинуты на передний план, а не “съедены” фоном, и ничто не будет отвлекать внимание от красивого нейл-арта.

Отличным вариантом для изображения полевых цветов будет необычное исполнение французского маникюра: пусть цветы обрамляют кончики ногтей, оставляя основной ноготь полностью нетронутым. Или наоборот, можно поместить все цветы у основания ногтя, оставив кончики пустыми. Пусть стебли и листья как бы растут из основания ногтей, а цветы стремятся к кончикам: некоторые доходят до них, а некоторые остаются где-то у середины (необычное воплощение зависит от выбора длины ногтей).

Цветочное веселье в стиле 70-х

70-е годы прошлого века стали переходным этапом от цветочной эпохи хиппи к сияющему и блестящему стилю диско. Пусть беззаботное веселье первых и ослепительный шик вторых даст вдохновение вашему дизайну ногтей!

Для фона подойдет любой блестящий лак, но лучше всего будет смотреться классический голографический металлик, похожий на диско-шар. Примитивные мультяшные маргаритки, состоящие из пяти лепестков и серединки, дополнят веселый стиль. Выберите два любимых цвета, чтобы палитра была приятной и яркой, но не слишком навязчивой.

“Цветущий” французский маникюр

Еще одна вариация французского маникюра и использования мультяшных цветочков в стиле 70-х. Этот маникюр с кончиками кофейного цвета и нежными белыми ромашками с жемчужными сердцевинками навевает приятные мысли о весне в Париже, о французских фильмах новой волны, о путешествиях, о капучино в приятной компании и букете ромашек, подаренном просто так.

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Зеленая листва

Весна – это не только цветы. Кому-то не меньше, а может, и больше радости добавляют первые зеленые листочки на деревьях, которые от природы не цветут. В этом случае можно выбрать более спокойный, но все еще необычный и очень весенний дизайн. Основу составит нейтральный цвет, близкий к естественному, украшенный одной или двумя веточками ивы с ярко-зеленой листвой. Для дополнительной яркости можно добавить полностью зеленый акцентный ноготь и немного золота на веточках.

Красная классика с весенним акцентом

Желание сделать себе весенний маникюр вовсе не означает, что нужно выбирать только пастельные тона и украшать ногти ромашками и зелеными листочками. Те женщины, которые привыкли к красной классике на своих ногтях, могут лишь немного разбавить моноцвет парой весенних акцентов. Это может быть любой цветок на одном ногте или несколько на разных. На фото выше можно увидеть пример такого маникюра – это что-то навевающее мысли о весне в азиатском стиле. Красный цвет украшен одним ярким белым цветком и двумя черными полосами, создавая безупречную гамму, одновременно яркую и лаконичную.

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Лепестки, “слетающие” с кончиков ногтей

Один из самых красивых периодов весны – это когда деревья, достигшие своего пика цветения, начинают облетать и их лепестки кружатся на ветру в невероятном танце. Для тех, кто любит очень длинные ногти и 3D-украшения на них, можно попробовать поискать вдохновение в этом природном явлении.

Жемчужины и стразы могут изображать лепестки, пусть цветы не заканчиваются на границе ногтя, а выходят за его пределы, создавая ощущение полета и легкости. Цвет основного ногтя может быть любым, но лучше всего выбрать приглушенные нюдовые тона или вообще полностью прозрачную основу. Так все внимание будет сосредоточено на украшениях и эффекте, который они должны производить.

Зеленый металлик, золото и 3D-цветы

Этот дизайн, который можно увидеть на главном фото, моментально создает в душе пасхальное настроение, поэтому для него лучшего всего выбирать округлую или яйцевидную форму ногтей. Можно использовать только зеленый и золотой блестящие цвета, а добавить еще и нюдовые тона на пару ногтей: белый, бежевый, бледно-розовый отлично подойдут. Что касается цветов, чередование нарисованных и объемных цветов создаст дополнительный эффект весеннего цветения. Так же хорошо будет, если цветочные украшения будут располагаться не на одном месте каждого ногтя, а то на кончиках, то у оснований, причем без привязки к цвету.

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Цветы на черном фоне

Яркие цветы и зеленые листья на черном фоне вызывают сильное художественное вдохновение – это напоминает натюрморты старых мастеров живописи, винтажные ботанические открытки и стили русской народной росписи, такие как жостовская, хохломская и полховско-майданская.

Необязательно даже заполнять цветами и другой растительностью все ногти – пустое черное покрытие на крайних пальцах или в каком-то чередовании сделает образ еще более стильным. Главное – никаких 3D-артов, потому что вместе с черным фоном они сделают маникюр тяжелым и перегруженным. А вот реалистичные рисунки или наклейки, абсолютно плоские, будут смотреться безупречно.

Пастельный французский маникюр с маленькими цветами

И еще одна вариация французского маникюра на весеннюю тематику. Этот дизайн так же прост, как и безупречен, и он может стать лучшим выбором, если цель – веселый, весенний и яркий, но при этом скромный и ненавязчивый маникюр. Можно выбрать один пастельный оттенок, а можно не ограничивать себя и сделать каждый ноготь своего цвета (причем индивидуальный цвет для каждого ногтя может быть в пределах одной руки, а может быть индивидуальным и для каждого из десяти пальцев).

Главный плюс этого дизайна в том, что он будет хорошо смотреться абсолютно на любой длине и форме ногтей, даже самые короткие ноготки можно украсить пастельными полосками цвета. Но наиболее мило будут выглядеть округлые, миндалевидные, яйцевидные или короткие квадратные ногти.

Оставьте основу ногтя прозрачной и нанесите на нее несколько крошечных классических ромашек. Пусть они располагаются хаотично и непредсказуемо. Кстати, вместо ромашек можно сделать цветочки такой же формы, но не с белыми лепестками, а такого цвета, каким украшены кончики ногтей. Причем необязательно, чтобы цвет ногтя и цвет лепестков на каждом ногте совпадал.