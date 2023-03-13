На видео показали первые макеты линейки iPhone 15

В Интернете появилось видео с макетами новых смартфонов компании Apple, напечатанными с помощью 3D-принтеров. В нем представлены iPhone 15, iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro. Видео было опубликовано YouTube-каналом Macotakara.

Автор проверил макеты на предмет совместимости с аксессуарами для iPhone 14. Экраны в новых моделях будут такого же размера, как и в прошлых. Основными отличиями станут меньшие рамки экрана по бокам и включение Dynamic Islands в каждый смартфон новой линейки.

По сообщениям, расположение микрофона и динамика в нижней части iPhone 15 не изменится. Однако порт Lightning теперь будет заменен на USB-C. По словам автора этого видео, чехлы для iPhone 14 больше не подойдут к новинке из-за незначительных изменений в размере и форме кнопок. Ожидается, что линейка iPhone 15 будет представлена на сентябрьской ежегодной презентации компании Apple. В ней будет четыре модели.