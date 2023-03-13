Отсуди любимого у государства

Жена питерского мобилизованного требует привлечь к уголовной ответственности командира воинской части, проигнорировавшего решение суда.

Житель Санкт-Петербурга Сергей Кулик 25 октября 2022 года попал под облаву: сотрудники полиции остановили его на улице и доставили в военный комиссариат Невского района, где вручили повестку о явке на следующее утро.

26 октября он пришел с повесткой в военкомат, и призывная комиссия сразу же призвала Сергея на военную службу, согласно указу о частичной мобилизации, проигнорировав проблемы со здоровьем и семейные обстоятельства. Сергей и его супруга Анна имеют двух малолетних детей, один из которых страдает генетическим заболеванием печени и незадолго до этого был направлен в диспансер в связи с подозрением на туберкулез.

Как сообщает адвокат Максим Гребенюк в телеграм-канале «Военный омбудсмен», семья оспорила решение о призыве в Красносельском районном суде.

Сергей просил отменить решение и приостановить его исполнение, поскольку он может представлять опасность для окружающих из-за подозрения на туберкулез у сына.

Несмотря на судебную тяжбу, 8 декабря 2022 года Сергей был направлен в зону боевых действий. А через две недели, 21 декабря 2022 года, Красносельский районный суд принял определение о мерах предварительной защиты, которым приостановил исполнение решения о призыве и запретил командованию направлять Сергея к месту службы.

Согласно ч. 1 ст. 88 КАС РФ («Исполнение определения суда о применении мер предварительной защиты по административному иску»), определение суда о мерах предварительной защиты подлежит исполнению немедленно. 23 декабря 2022 года Анна лично передала определение суда в воинскую часть Сергея. Однако командир части не принял мер для возвращения Кулика домой. 5 января Сергей был ранен.

Второго марта Анна Кулик обратилась в военный следственный отдел по Санкт-Петербургскому гарнизону с заявлением, в котором просит привлечь командира воинской части к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).

Изольда Дробина,

собкор «Новой» на Урале

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