«Этот «Оскар» важен для нас» – Дмитрий Песков поздравил создателей «На западном фронте без перемен»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приветствовал решение американской киноакадемии вручить премию «Оскар» фильму по роману Эриха Марии Ремарка.

Дмитрий Песков отметил актуальность картины и ее востребованность в современном мире.

– Это замечательная историческая драма. Можно сказать, что лента демонстрирует зачатки появления германского нацизма. Кроме того, она показывает всем, что война это очень плохо. Министерство культуры Германии, режиссер Бергер проделали отличную работу. И, конечно, если бы не Эрих Мария Ремарк, без этой троицы ничего бы не получилось, – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также выразил сожаление, что представители России снова не выиграли престижную статуэтку.

– Не первый год наши западные партнеры игнорируют российские киноленты. Для нас очевидно, что существует определенный заговор против нашей культуры и искусства, но нас это не сильно беспокоит. Россияне без всяких «Оскаров» знают о замечательном документальном фильме «Выход», который я рекомендую всем посмотреть» – добавил Песков.

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