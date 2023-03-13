 

El Pais: Киев отрицает нехватку военных, несмотря на огромные потери

13.03.2023, 13:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Испанская газета Pais сообщает, что в ходе конфликта Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку в военных.

Как информирует Pais, Верещук отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на десятки тысяч погибших, передает РИА «Новости».

Ранее Pais сообщала, что Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11.20 / Путин заявил о прохождении РФ через серьезные испытания

08.08.21 / Прокуратура начала проверку инцидента с разливом нефти в районе Новороссийска

27.07.20 / На форуме «Таврида» обсудят влияние пандемии на визуальные искусства

29.01.22 / Британия увидела угрозу кибератак и компромата со стороны России

05.08.20 / Непростое возвращение — Le Figaro о репатриации французских детей из Сирии

20.03.21 / Власти Болгарии заявили о готовности объявить персонами нон грата дипломатов России

09.01.21 / В Полтавской области горит участок магистрального газопровода, газовая служба сообщает о взрыве

08.10.20 / Беленюк сообщил, что выздоровел от COVID-19

21.01.23 / Ролик украинских тиктокеров об Анталье вызвал ярость у турок

30.06.20 / Правительство: перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика