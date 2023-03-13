El Pais: Киев отрицает нехватку военных, несмотря на огромные потери
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Испанская газета Pais сообщает, что в ходе конфликта Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку в военных.
Как информирует Pais, Верещук отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на десятки тысяч погибших, передает РИА «Новости».
Ранее Pais сообщала, что Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет