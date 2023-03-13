Песков: Путин в понедельник примет Кадырова, обсудят развитие Чечни

Президент Владимир Путин примет с докладом главу Чечни Рамзана Кадырова, на встрече обсудят вопросы социально-экономического развития региона и результаты прошлого года с учетом специальной военной операции (СВО), сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, у Путина с докладом будет глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, они обсудят дела Чеченской республики, вопросы социально-экономического развития, результаты по прошлому году с учетом СВО, передает РИА «Новости».

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