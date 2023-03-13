 

Песков: Путин в понедельник примет Кадырова, обсудят развитие Чечни

13.03.2023, 13:11, Новости дня
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Президент Владимир Путин примет с докладом главу Чечни Рамзана Кадырова, на встрече обсудят вопросы социально-экономического развития региона и результаты прошлого года с учетом специальной военной операции (СВО), сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, у Путина с докладом будет глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, они обсудят дела Чеченской республики, вопросы социально-экономического развития, результаты по прошлому году с учетом СВО, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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