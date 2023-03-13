Упустили шанс – Личное мнение
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Наташа Королёва и Филипп Киркоров могли бы стать очень хорошей парой. Короли Киркоровы — это звучало бы гордо.
И, надо сказать, шанс был.
Фото: Соцсети
Как-то раз чуть всё не случилось.
Вот как вспоминают об этом сами Королёвы-Киркоровы:
— У нас с Филиппом мог состояться очень провокационный дуэт еще в то время, — рассказала Наташа.
— Дуэт не только на сцене, но и в жизни, — добавил подробностей Бедросович.
Да, всё могло бы сложиться иначе. Он — жемчужина, она — подсолнух. Красота. И что важно — это без иронии. Действительно бы удачная парочка вышла.
«Нам за это было потом. Очень сильно было. Особенно мне! Оторвали голову на всю жизнь. Мстят до сих пор!», — поделился Филипп.
Не знаю, кто мстит, но шанс упустили. Очень жаль.
А если пофантазировать, то кого бы вы соединили вместе? Кто стал бы самой яркой парой?
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Источник: Лена Миро
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