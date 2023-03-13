 

Упустили шанс – Личное мнение

13.03.2023, 12:35, Разное
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Наташа Королёва и Филипп Киркоров могли бы стать очень хорошей парой. Короли Киркоровы — это звучало бы гордо.

И, надо сказать, шанс был.


Фото: Соцсети

Как-то раз чуть всё не случилось.

Вот как вспоминают об этом сами Королёвы-Киркоровы:

— У нас с Филиппом мог состояться очень провокационный дуэт еще в то время, — рассказала Наташа.

— Дуэт не только на сцене, но и в жизни, — добавил подробностей Бедросович.

Да, всё могло бы сложиться иначе. Он — жемчужина, она — подсолнух. Красота. И что важно — это без иронии. Действительно бы удачная парочка вышла.

«Нам за это было потом. Очень сильно было. Особенно мне! Оторвали голову на всю жизнь. Мстят до сих пор!», — поделился Филипп.

Не знаю, кто мстит, но шанс упустили. Очень жаль.

А если пофантазировать, то кого бы вы соединили вместе? Кто стал бы самой яркой парой?

Источник: Лена Миро


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