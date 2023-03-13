 

Военный конфликт в Украине не отразился на торговле между Бельгией и Россией

13.03.2023, 12:30, Разное
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Российская спецоперация на Украине и последовавшие за ней санкции не привели к сокращению товарооборота между Бельгией и Россией, пишет La Dernière Heure. Более того, импорт из РФ вырос на рекордные 64,7% благодаря скачку цен на газ.


AP

Спустя год после начала российской спецоперации на Украине, несмотря на санкции, товарооборот между Бельгией и Россией не сократился, пишет La Dernière Heure со ссылкой на данные Агентства по внешней торговле. В прошлом году бельгийские предприятия экспортировали в Россию товаров на сумму €3,6 млрд, в то время как импорт из РФ достиг €12,8 млрд.

Как рассказывает издание, в связи с высоким ростом цен на газ сумма импорта подскочила на рекордные 64,7%. При этом, даже не принимая во внимания нефть и газ, российский импорт в Бельгию не снижается. Хотя по сравнению с цифрами за 2021 год он сократился на полмиллиарда евро, по сравнению с ковидным 2020 годом он вырос и остался на уровне 2019 года.

Что касается бельгийского экспорта в Россию, в 2022 году он немного уменьшился. В то же время для трёх важнейших секторов экономики прошедший год был прибыльным. Особенно вырос экспорт в биохимической промышленности, главным образом лекарств и вакцин: их поставки выросли на 22%.


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