Сделка Ирана и Саудовской Аравии говорит о снижении влияния и авторитета США

Саудовская Аравия и Иран заключили соглашение при посредничестве Китая, чего не удалось добиться США. Как пишет журналист NBC News, это показывает, что авторитет США в регионе снизился. При этом некоторые эксперты и вовсе не удивлены: у Штатов нет даже нормальных отношений с Ираном — они и не смогли бы добиться такой сделки.



AP

Саудовская Аравия и Иран заключили соглашение благодаря посредничеству Китая. Кто-то из мировых лидеров приветствовал это событие, пишет журналист NBC News Фил Маккосленд, но Вашингтон опасается, что сделка может положить конец превосходству Соединённых Штатов в этом регионе и за его пределами. Они и сами открыто признают, что успешное посредничество Китая даёт контраст неудачным переговорам, которые Белый дом вёл с обеими странами в 2021 году.

Аарон Дэвид Миллер, который 25 лет работал советником по ближневосточной политике в Госдепе, сказал, что «действительно ошеломляет» то, что саудовцы заключили сделку с китайцами и иранцами. «Я думаю, это показывает, что влияние и авторитет США в этом регионе уменьшились и что происходит новый тип международного регионального объединения, которое придало силы РФ и Китаю, а также новое влияние и статус».

При этом всего несколько месяцев назад президент США Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы призвать саудовцев снизить цены на газ. Вместо этого Эр-Рияд тогда, наоборот, договорился с Россией и другими нефтедобывающими государствами о снижении добычи. «Администрация Байдена восприняла это как удар в спину и пообещала саудовцам последствия», — пишет автор статьи.

Но похоже, что саудовцы чувствовали себя уязвимыми, считает Миллер. «Когда вы зависите от одной великой державы, вы стремитесь объединиться с другой, чтобы заключать сделки со своими противниками», — отметил он.

Некоторые политологи считают, что сделка при посредничестве Китая указывает на уменьшение роли США на мировой арене. Но другие отмечают, что у Вашингтона никогда и не было возможности выступить посредником в таком соглашении, потому что у него нет средств для диалога с Ираном. У США нет отношений с Тегераном, что исключает его из переговоров.

Китай, несомненно, воспользуется положением, к большому огорчению США, заявил в общении с журналистом политолог Джонатан Лорд. «Китай явно собирается трубить о том, как сыграл роль арбитра и переговорщика между странами, — заявил он, — но было совершенно ясно, что и иранцы, и саудовцы годами стремились к этому, высказывая намерения и прилагая усилия».

В свою очередь, Томас Кантримэн, занимавший пост помощника госсекретаря по международной безопасности и нераспространению при администрации Обамы, не видит ничего удивительного в том, что именно Китай разработал это соглашение: у него есть экономические и дипломатические связи с Эр-Риядом и Тегераном. Так что, по его мнению, это не несёт такой уж большой угрозы США. «Беспокоит меня то, что в нынешнем климате в Вашингтоне все действия Китая будут рассматриваться как признак вероломных намерений и показатель того, что Китай стремится доминировать в мире», — заявил Кантримэн.

Для самого Пекина это соглашение принесёт не только международное уважение, но оно служит и внутренним интересам. В частности, Китай может использовать его для укрепления своей энергетической безопасности. Пекин зависит от нефти из Ирана и Саудовской Аравии.

Иран и Саудовская Аравия тоже могут многое выиграть. Они давно соперничают, ведут опосредованную войну в Йемене. Они поддерживают разные стороны в конфликтах и в других странах региона, в том числе в Ливане и Ираке. Во многом это продиктовано тем, что большинство населения в Саудовской Аравии и Иране относятся к разным толкам ислама. Но теперь, эксперты надеются, ссор между ними станет меньше, а в Йемене, возможно, снизится уровень насилия.

Впрочем, бывший посол США на Ближнем Востоке Деннис Росс считает, что вряд ли сделка что-то изменила в фундаментальных отношениях двух стран. Восстановление дипломатических связей между ними отражает взаимный интерес, но пока у них отношения глубокого недоверия.

Вероятно, обе страны будут использовать снижение напряжённости для укрепления собственной обороны. Политолог Джонатан Лорд отметил, что Саудовская Аравия работала над наращиванием своего военного потенциала для защиты от атак, на которые способен Иран. Они поговаривали даже о ядерном оружии. Ещё одно предположение высказывают политологи: соглашение с Ираном, возможно, могло бы дать Эр-Рияду прикрытие для продолжения отношений с Израилем и другими партнёрами в регионе без «физического ответа» со стороны Ирана.

Однако бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет раскритиковал саудовско-иранскую сделку. По его словам, это «опасное развитие событий» для Израиля, который стремится создать оплот борьбы против Ирана. «Это смертельный удар по усилиям по созданию региональной коалиции против Ирана», — приводит его слова журналист NBC News.