 

Названы лучшие Android-смартфоны в мире

13.03.2023, 12:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

AnTuTu назвал лучшие Android-смартфоны в мире по версии Global Market. Полный список можно найти на официальном сайте бенчмарка.

Red Magic 8 Pro+, бренд Nubia с чипом Snapdragon 8 Gen 2, оказался самым мощным из смартфонов. iQOO 11 и vivo X90 Pro+ заняли второе и третье места соответственно. Оказалось, что чип Snapdragon 8 Gen2 отвечает за семь из десяти самых популярных устройств. iQOO Neo7 с чипом Dimensity-8200 стал лучшим субфлагманом.

Realme GT Neo3 и Xiaomi 12T заняли следующие позиции в рейтинге (оба устройства основаны на Dimensity-8100-Ultra).Nothing Phone 1 стал лучшим среднебюджетным устройством, за ним следует Realme GT Master, а затем Poco X5 Pro. Все они оснащены процессорами серии Snapdragon 7.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11.21 / Мнение: Насчет войны с Украиной

24.01.23 / Doja Cat посетила показ Schiaparelli в наряде из 30 тысяч кристаллов

06.12.22 / Земной спецназ – британец утверждает, что сражался в войне между различными инопланетными расами

10.03.23 / Скандалы: «Биотэк» пензенского экс-сенатора Бориса Шпигеля под наблюдением

06.04.22 / В Москве 50 тысяч человек переехали в новые квартиры по программе реновации

29.11.22 / Independent – британские фермеры предупреждают о грядущей нехватке овощей и другой сельхозпродукции

27.08.22 / Ходченкова, Самбурская, Вайкуле: российские артистки, решившие не рожать

19.06.21 / Детская книга Меган Маркл “Скамейка” стала бестселлером, или Новые достижения графини

25.12.21 / «Российский хакер со связями в Кремле»

05.11.21 / Образы для зимы, актуальные не один сезон. В основе многих джинсы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика