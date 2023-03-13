Названы лучшие Android-смартфоны в мире

AnTuTu назвал лучшие Android-смартфоны в мире по версии Global Market. Полный список можно найти на официальном сайте бенчмарка.

Red Magic 8 Pro+, бренд Nubia с чипом Snapdragon 8 Gen 2, оказался самым мощным из смартфонов. iQOO 11 и vivo X90 Pro+ заняли второе и третье места соответственно. Оказалось, что чип Snapdragon 8 Gen2 отвечает за семь из десяти самых популярных устройств. iQOO Neo7 с чипом Dimensity-8200 стал лучшим субфлагманом.

Realme GT Neo3 и Xiaomi 12T заняли следующие позиции в рейтинге (оба устройства основаны на Dimensity-8100-Ultra).Nothing Phone 1 стал лучшим среднебюджетным устройством, за ним следует Realme GT Master, а затем Poco X5 Pro. Все они оснащены процессорами серии Snapdragon 7.