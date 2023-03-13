Занялась вандализмом на скамейке

Стихи, разрушающие безопасность государства, новое дело Толоконниковой* и этап Сафронова. Хроника текущих репрессий.

Российские власти год назад в рекордно короткие сроки приняли поправки к Кодексу об административных правонарушениях и Уголовному кодексу, позволившие преследовать несогласных со спецоперацией граждан. Как только «фейковые» статьи вступили в силу, следователи начали штамповать дела, а российские суды — массово выносить обвинительные приговоры. Уже в этом году Госдума с еще большим остервенением решила ужесточить эти статьи. Законопроект предполагает, что наказывать теперь будут не только за «дискредитацию» и распространение «фейков» о российской армии, но и за «дискредитацию» добровольческих отрядов, а также организаций и лиц, помогающих российским военным. Ужесточение коснется и наказания. О том, как власти продолжают преследовать противников СВО, — в очередном выпуске «Хроники текущих репрессий». На этой неделе мы собрали большую подборку новых дел по самым абсурдным «фейковым» обвинениям.

«Фейки» и «дискредитация»

Ломоносовский суд Ленинградской области отправил активиста и предпринимателя Дмитрия Скурихина в СИЗО после возбуждения второго уголовного дела за «дискредитацию» российских военных, сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».

Предприниматель находился под запретом определенных действий по уголовному делу о «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) за пост в поддержку Украины. Поводом для второго дела стал его пикет на коленях с плакатом «Прости, Украина» 24 февраля. На следующий день Скурихина задержали, и позднее суд заключил его под стражу.

У Скурихина есть свой магазин в селе Русско-Высоцкое Ленинградской области. На фасаде здания он размещал политические и пацифистские надписи.

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В середине апреля сотрудники ФСБ похитили, по словам потерпевшего, и избили кировчанина Ричарда Роуза, обвиняемого по делу о «фейках» об армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и призывах к экстремизму (ст. 280 УК). Об этом он рассказал на заседании в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге.

«Остановилась машина, выбежали вооруженные люди, начали меня бить. Также похитили мою супругу, повезли в неизвестном направлении. Меня заковали в наручники, положили лицом на пол, пинали. <…> Привезли в здание ФСБ. Вместо ответа на мои вопросы, кто они, били по спине, по лицу, по ногам», — рассказал Роуз на суде.

Он указал фамилии избивавших его силовиков — это были якобы Юферов и Колеватов. Последний, по словам активиста, приходил к нему в СИЗО и угрожал. Роуз также рассказал, что побои были зафиксированы в ИВС, однако позже эти документы пропали.

Уголовное дело о военных «фейках» против супругов Ричарда и Марии Роуз возбудили в апреле. Позже к делу добавилось обвинение в публичных призывах к экстремизму. По версии следствия, они публиковали во «ВКонтакте» фото и видео из украинской Бучи.

В конце декабря супругов внесли в список экстремистов и террористов. Незадолго до этого Мария Роуз, которой суд назначил запрет определенных действий, вместе с сыном смогла уехать из России.

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Медиаменеджеру Илье Красильщику заочно предъявили обвинение по делу о распространении «фейков» про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщил адвокат Ильи Сергей Бадамшин.

Илья Красильщик. Фото: соцсети

Дело в отношении Красильщика возбудили в апреле 2022 года. Основанием для преследования стал пост в Instagram**. Красильщик находится за пределами России. В июле МВД объявило его в розыск. В августе рублевый и валютный счета Ильи арестовали в рамках уголовного дела.

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Заместитель прокурора Хакасии утвердил обвинение по уголовному делу против главного редактора издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева, пишет правозащитник Павел Чиков у себя в телеграм-канале. Дело будет рассмотрено в Абаканском горсуде.

В ноябре 2022 года дело против Афанасьева уже пытались рассмотреть по существу, но позднее вернули в прокуратуру. В декабре Верховный суд Хакасии утвердил это решение, подчеркнув, что у следствия нет ключевых сведений — места и времени публикации постов, которые стали поводом для преследования журналиста.

Михаил Афанасьев. Фото: соцсети

Афанасьева обвиняют по статье о «фейках» про армию с использованием служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК). Причиной для возбуждения дела стала публикация «Нового фокуса» о бойцах ОМОНа.

«Росгвардия не является частью Вооруженных Сил РФ, любая информация о ней вне зависимости от правдивости не была уголовно наказуема до 5 апреля (в тот день вступили в силу поправки в статью 207.3 УК, распространившие ее действия и на «исполнение государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ». — Ред.)», — подчеркивает Чиков.

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Против жителя Томска Леонида Рыбакова возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), сообщили «Сибирь.Реалии»* со ссылкой на самого Рыбакова.

«Обыск прошел в день смерти Бори Немцова. Традиционно унесли всю технику и даже зачем-то книгу Бориса «Исповедь бунтаря», — добавил Рыбаков.

Уголовное дело возбудили из-за комментариев на сайте «ВКонтакте». В декабре неизвестный пользователь оставил на странице Рыбакова фотографию генерала и бывшего командующего российской армией в Украине Сергея Суровикина. Под публикацией Рыбаков оставил два нелицеприятных комментария.

Ранее Рыбакова дважды штрафовали по административной статье о «дискредитации» российской армии: на 45 тысяч рублей — за участие в митинге, на 40 тысяч рублей — из-за флага Украины и плаката, вывешенных в окне его квартиры.

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Против 71-летней жительницы города Шахты Ростовской области Евгении Майбороды возбудили дело по статье о распространении военных «фейков» по мотиву политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Карточку ее дела первыми заметили в «ОВД-Инфо»*.

В пресс-службе Шахтинского городского суда журналистам сообщили, что 14 февраля Майбороде избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий: ей нельзя пользоваться интернетом.

В январе стало известно, что Майбороду оштрафовали на 40 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Из постановления суда следует, что поводом стали публикации на личной странице сайта «ВКонтакте».

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Киселевский городской суд Кемеровской области приговорил местного активиста Булата Шумекова к семи годам колонии общего режима за военные «фейки», передает телеграм-канал «Кузбасс без экстремизма».

Булат Шумеков. Фото: соцсети

Дело против активиста завели в апреле 2022 года. Тогда Булата отправили в СИЗО. Весной 2022 года Шумекова трижды штрафовали по статье о дискредитации армии (чч. 1 и 2 ст. 20.3.3 КоАП). Поводами послужили одиночный пикет, пост с призывом не участвовать в концерте в поддержку СВО и вывешенный в окне квартиры плакат.

Уголовка за рисунок на скамейке

В Севастополе полиция возбудила уголовное дело против 62-летней жительницы Балаклавы из-за рисунков украинских флагов на городских скамейках, говорится в группе УМВД на сайте «ВКонтакте». Женщину обвинили в вандализме (ч. 2 ст. 214 УК).

По версии следствия, «с помощью малярной кисти и банок с красками» она «нанесла украинскую символику на стены домов, ограждения и скамейки» в центре Балаклавы. «Это вызвало значительный общественный резонанс и негодование жителей города-героя Севастополя», — рапортует местное МВД.

Помимо этого, силовики опубликовали видео с «признанием» женщины: она объяснила, что нарисовала флаги, «так как любит Украину и хотела ее поддержать».

Женщину задержали с участием сотрудников центра «Э» и ФСБ.

Дело учителя Тушканова

Сотрудники СИЗО в Коми, где по обвинению за призывы об «оправдании терроризма» из-за высказываний про Крымский мост находится местный учитель Никита Тушканов, испортили ему куртку и еду из передачи от родных.

По словам арестованного, все продукты и вещи были порезаны на мелкие кусочки.

Никита Тушканов. Фото: соцсети

«Самое подлое со стороны сотрудников СИЗО — они порезали куртку, которую мы передали Никите», — говорится в телеграм-канале группы поддержки.

«А нужно было вести себя тихо, и все было бы нормально», — цитирует Тушканов сотрудника СИЗО, выдавшего ему испорченную куртку и порезанную на мелкие кусочки еду.

Дело против Толоконниковой*

Против участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой* возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК), сообщил Павел Чиков. Основанием для дела послужили ее публикации в соцсетях. По информации Чикова, в рамках дела проводилась серия обысков. Год назад РБК писал, что Следственный комитет проводил проверку в отношении Толоконниковой на предмет «оскорбления чувств верующих». Сама она уже несколько лет проживает в США.

Надежда Толоконникова. Фото: соцсети

«Тюменское дело» антифашистов

Арестованный по «тюменскому делу» Кирилл Брик отказался от адвоката по соглашению, предоставленного ему группой поддержки. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Тюменское дело». Его сторонники связали такое решение с давлением силовиков.

«Вполне вероятно, что Кирилла склоняют к подписанию досудебного соглашения со следствием, чтобы на основании его приговора посадить остальных фигурантов дела», — опасаются авторы телеграм-канала.

Кирилл Брик. Фото: пресс-служба судов Тюменской области

Ранее как минимум еще двоим фигурантам дела — Роману Паклину и Денизу Айдыну — предлагали заключить досудебное соглашение. Но они отказались.

Этапом до Красноярска

Журналиста Ивана Сафронова, осужденного по делу о госизмене (ст. 275 УК), этапировали в ИК-7 Красноярского края. Об этом написали в телеграм-канале участники его группы поддержки, получившие письмо от журналиста.

Сафронов рассказал, что этап из московского СИЗО «Лефортово» до колонии занял около трех недель.

«Мой маршрут из Москвы до Красноярска занял примерно три недели, что считается быстрым. Я увидел многих людей, побывал в различных тюрьмах и транзитках, сменил бог знает сколько «столыпиных» (вагоны для заключенных. — Ред.). Но я, как и прежде, могу сказать с уверенностью: жизнь, несмотря ни на что, есть везде», — написал Сафронов.

Отправить свое сообщение Ивану теперь можно, воспользовавшись сайтом ФСИН-письмо. При написании письма через сервис необходимо выбрать Красноярский край, ИК-7, с. Арейское, указать получателем Сафронова Ивана Ивановича 1990 г.р.

Арест квартиры и дачи за 5000 штрафа

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области наложили арест на имущество редактора РБК Петра Канаева из-за неоплаченного штрафа в пять тысяч рублей. Об этом сообщает само издание.

Петр Канаев. Фото: сайт «Sostav»

Приставы арестовали квартиру и дачу Канаева в Ступинском районе Московской области. Причина этого — штраф в четыре тысячи рублей и пени в тысячу рублей по протоколу о распространении информации об «иностранном агенте» без упоминания его статуса (ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП).

В конце апреля 2021 года РБК опубликовал текст «Почему руководству ФБК*** вменяют статью из дел «бога Кузи» и «Аум синрике». В нем есть комментарий директора информационно-аналитического центра «Сова»* Александра Верховского. В декабре 2021 года Канаева оштрафовали за упоминание «Совы» без приписки о том, что Минюст признал центр «иностранным агентом».

«Таких штрафов постоянно приходит довольно много, я мог один пропустить. Обычно они автоматически списываются с зарплаты. Но решение арестовать мои квартиру и дачу из-за долга в 5000 рублей с точки зрения соразмерности масштаба нарушения и последовавшего за ним наказания я считаю необъяснимо чрезмерным», — сказал Канаев.

Дело за стихи

Фигурантам «Маяковского дела» Артему Камардину, Егору Штовбе и Николаю Дайнеко предъявили новое обвинение за призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, совершенных группой лиц (ч. 3 ст. 280.4 УК), сообщили в телеграм-канале группы поддержки молодых людей.

Уголовное дело по статье о возбуждении ненависти с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК) против Камардина, Штовбы и Дайнеко возбудили еще в сентябре, с тех пор они находятся в СИЗО. Поводом для возбуждения дела стало стихотворение, которое Камардин прочитал у памятника Маяковскому 25 сентября 2022 года во время «антимобилизационных» «Маяковских чтений».

По версии следствия, этим стихотворением он возбудил ненависть к «участникам военных действий в ЛНР и ДНР». В октябре Камардину и Дайнеко предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК, однако, как следует из постановления о предъявлении обвинения по статье 280.4 УК, пункт «а» позднее заменили на пункт «в» — то есть вместо угрозы насилия молодым людям вменили действия организованной группой.

Андрей Карев

* Внесены Минюстом в реестр «иностранных агентов».** Соцсеть входит в компанию Meta, которая признана экстремистской организацией, а ее деятельность запрещена в РФ.*** Объявлен экстремистским, деятельность организации запрещена на территории РФ.

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