Мнение: «Либералы» сдают пост сталинистам

На картинке к посту вы видите наглядную иллюстрацию к одной из причин, по которым РСФСР жила так бедно по сравнению с национальными республиками. Ленин, Сталин и последующие генсеки считали правильным проводить в стране политику «диверсити» — то есть развивать национальные меньшинства за счёт белых угнетателей, «великорусских шовинистов».

Подробнее советский интернационализм мы обсуждали вот здесь, плакат как раз разместили в комментариях к посту. В том посте есть и надёжные цитаты вождей, на случай если кто-нибудь захочет убедиться, что я верно передаю положения марксизма-ленинизма. Если для вас тема новая, также рекомендую набрать в поиске «коренизация».

Если коротко — коммунисты изначально, ещё до 1917, были намерены переплавить русский народ в народ советский, то есть в народ более «разнообразный», состоящий из людей разных национальностей, разного цвета кожи, говорящих на разных языках и наотрез отрицающий идею национального русского государства. Для этого коммунисты, в частности, отрезали от России Украину и Казахстан, заложив тем самым основы для нынешнего Украинского кризиса.

Лирическое отступление. Казахстану повезло — он географически расположен между Россией и Китаем, так что влияние Британии и США там ограничено. Не до такой степени ограничено, как в Монголии, где шансов у Запада вообще нет, но достаточно ограничено, чтобы мы могли с Казахстаном дружить. А вот если бы Казахстан был где-нибудь на месте Прибалтики, Британия, с которой местные элиты связаны до неприличия крепко, вполне могла бы заставить его воевать с Россией…

Так вот, попытку создать новый народ путём уничтожения старых народов мы наблюдаем сейчас в США и Евросоюзе, многое совпадает с советским опытом вплоть до мелких деталей. Если вы откроете современный учебник английского, белые лица там будут в меньшинстве, а типичным учебным диалогом будет что-нибудь в духе «я переехал в Лондон, так как хотел видеть больше диверсити на улицах». Если же вы откроете советскую газету «Смена» за 1932, вы найдёте там, к примеру, стихотворение «Товарищ Зет» за авторством Александра Жислина (ссылка). Краткое содержание стиха — советский паренёк увидел, как его девушка обнимается с другим, и хотел уж было возмутиться, но это оказался негр, а неграм можно, так как они — угнетённый народ.

В самом по себе советском и западном интернационализме ничего нового нет. Это искажённое христианское — «…ни Иудея, ни Эллина, нет мужеского пола, ни женского, нет раба ни свободного…». Проблема в том, что коммунисты забыли спросить русских, хотим ли мы отказаться от России, хотим ли мы перестать быть народом, хотим ли мы кормить национальные республики за свой счёт. В этом-то и заключается основной обман коммунизма — коммунисты всегда пытаются осчастливить человечество за чужой счёт, причём ещё и погрев руки на распределении отобранного добра. Конкретно наши коммунисты готовы были сначала уничтожить русских в горниле мировой революции, а потом, когда с мировой революцией не задалось, начали большую переплавку, насильно пытаясь сделать из русских, например, галичан. Забавный штрих: в РСФСР любое частное жильё можно было строить при условии, что в доме будет не более 60 квадратных метров общей площади. На Украине разрешали строить жильё площадью до 80 квадратных метров. В остальных республиках — любой площади (кстати, буду благодарен за ссылку на конкретный нормативный акт, устанавливающий такие нормы).

Ровно тем же «уравниванием» занимаются сейчас марксисты на Западе. Белых и нормальных искусственно принижают, небелых и радужных — искусственно тянут наверх, вот как раз за счёт белых. Намерения у тамошних марксистов тоже самые благие: создать общество равенства и благоденствия, где лев будет есть солому, а волк — возлежать с ягнёнком. Но, опять-таки, осчастливить меньшинства марксисты Запада пытаются за чужой счёт, то есть за счёт нормальных белых налогоплательщиков.

Россия от порочной практики унижения русского народа уже ушла, эта мрачная страница нашей истории перевёрнута. Несколько лет назад Владимир Путин даже счёл нужным заявить предельно прямо: «главный националист в России — это я» (ссылка). США и Европа, напротив, всё глубже погружаются в пропасть марксизма.

К сожалению, многие в России видят ситуацию не в фокусе — им кажется, будто СССР был волшебной страной труда и счастья, с бесплатными квартирами и пенопластом из молочной пены. Главным источником ностальгии по СССР является стремление к «справедливости», то есть естественное для приматов желание как-то отомстить тем, кто ездит на более дорогой машине и хвастается прочими статусными вещами. Однако ностальгируют по СССР не только шариковы, проигравшие битву за статус другим шариковым, но и вполне развитые люди, так как им кажется, будто в СССР были высокие темпы экономического роста, высокий уровень жизни, развитая наука и так далее.

Цитирую характерную историю из письма читателя:

Здравствуйте, Олег,

Только от вас я узнал о гигантских жертвах среди советских поляков во времена репрессий 1930-х годов.

Мой дедушка имел польское происхождение. Уже после его смерти другие мои близкие родственники рассказали мне, что представители «органов» задавали ему прямой вопрос — не поляк ли он? У него польская фамилия, он был уроженец современной Беларуси. На этот вопрос он отвечал, что в метрике (он родился до 1917 года) он указан, как православный. Православные не могут быть поляками. Аргумент был очень резонным. Больше его не вызывали.

Я рассказал своему знакомому случайно об этом факте. Он тоже сибиряк, но уроженец другого региона. Он сказал, что его близкие тоже поляки. Они были вынуждены в 1930-е годы скрывать свою национальность и говорили про себя, что они русские. Чтобы не попасть под репрессии по национальному признаку.

Два ранее не знакомых друг другу человека, родившиеся в 1000 км друг от друга, рассказывают очень похожую историю. Похоже, что в СССР было массовое сокрытие не только своего социального происхождения, но и национального происхождения.

Репрессии по национальному признаку, официальное осуждение ЧСИРов (членов семей изменников родины). Это объективное вменение — средневековая дикость. Нормальная правовая система предполагает только субъективное вменение — наказание за собственное правонарушение.

Представляю, как сталинист возмутился бы предложению заплатить штраф за своего дедушку, который перешел дорогу в неположенном месте. Еще больше он бы возмутился, если бы дорожные полицейские приехали бы к нему домой и за тот же проступок дедушки сломали бы сталинисту ногу, оформив протокол об исполнении наказания в рамках КоАП РФ. То есть они считают себя сверхценными личностями, а тех, с кем расправились на основании бредовых обвинений — недолюдками, не достойными сочувствия.

Россия по сей день платит доплаты к пенсии тем, кто был незаконно репрессирован. И будет платить ещё десятки лет. Поскольку к репрессированным относятся в том числе и те, кто родился в ссылке. Лично знаю такого пенсионера — чеченец, родившийся в семье ссыльных чеченцев в Казахстане в 1952 году. К сожалению, жизнь показывает, что зачастую сочувствие к другим людям может проявить человек, который сам пострадал от определенного явления либо пострадали его родственники. Мне жаль, что сталинисты не считают других россиян своими родственниками. В том числе и русские сталинисты. Больше того, они считают правильным глумиться над жертвами репрессий и их родственниками. Заявляют, что поскольку их родственников и знакомых это не коснулось, то это и не значительное явление. Может и так. Но действительно ли это является поводом, чтобы глумиться над репрессированными согражданами?! Уверены ли они в том, что их родственники, умершие еще в советское время рассказали им всё про свои семьи, своё происхождение? Многие родственники были вынуждены отказываться от общения даже не с репрессированными, а с теми, кто мог быть репрессирован в будущем. Прекращали общение с заграничными родственниками…

Действительно, лично я узнал о том, что у меня были репрессированные предки, причём по трём линиям из четырёх, только во взрослом уже возрасте, после 35, когда начал интересоваться историей свое семьи. И, действительно, русские не были единственным пострадавшим народом в СССР. К примеру, во время Польской операции НКВД советские власти осудили 140 тысяч человек, преимущественно поляков, из которых 111 тысяч расстреляли (ссылка). Аналогичным образом расправились и с греками, выискивая их по всей стране.

Как такое варварство вообще стало возможным — тема для отдельного поста. Выше я уже указал, что Сталин был убеждённым интернационалистом, так что против поляков он ничего не имел. Целенаправленно Сталин боролся только с русским народом, которого, по мнению коммунистов, было в СССР слишком уж много, причём боролся не расстрелами, а при помощи коллективизации, коренизации и тому подобных «гражданских» мер.

Однако как ни объясняй убийство 111 тысяч поляков, — или желанием Сталина удержаться на троне, или его неспособностью обуздать собственных назначенцев, или как угодно ещё, — вполне очевидно, что ни восхищаться сталинской эпохой, ни хотя бы оправдывать эту эпоху нельзя. Можно разве что указывать, что достижения 1918-1953 были куплены столь дорогой ценой, что теперь Россия имеет право на любой ответ в адрес иностранцев, которые попытаются у нас эти достижения отнять.

Поэтому сталинисты просто отмахиваются от неудобных фактов: к примеру, заявляя, будто все 111 тысяч расстрелянных поляков ругали советскую власть, — вот как нынешние сталинисты ругают современную Россию, — а это «в предвоенное время» является достаточным основанием для расстрела. Тот факт, что Польское дело — всего лишь один эпизод в длинном списке «подвигов» Ленина и Сталина, причём ещё не самый страшный, тоже ничего не меняет: блогеры-сталинисты просто отрицают всё подряд.

Возьмём, к примеру, Брестский мир, в ходе которого Ленин сначала отдал нашу победу проигрывающей Германии, а ещё через несколько месяцев, непосредственно перед тем, как немцы капитулировали, дополнительно отправил в Германию поезд с нашим золотым запасом.

Казалось бы, явное предательство или, если максимально подыгрывать Ленину, чудовищных размеров ошибка: особенно если учесть, что отданное немцам золото могло спасти от голода миллионы русских людей. Но сталинисты пишут, что Брестский мир якобы нельзя было не заключить, так как дисциплина в армии упала, и без мира всё было бы только хуже. Однако на самом-то деле армию разлагали именно коммунисты — причём в советское время свою борьбу на стороне немцев против русского «царизма» они даже не думали скрывать. Цитирую из комментариев (ссылка):

Дисциплину в армии уронил Петросовет, издав приказ №1. А приказ по петроградскому гарнизону (приказ №1 был по гарнизону Петрограда) на всю армию распространили солдатские комитеты, состоявшие преимущественно из большевиков, за редким исключением вроде Центробалта, где большинство были анархисты.

Но и после приказа №1 войска позиции удерживали (наступать уже не могли, но старые позиции держали). Окончательно фронт посыпался в декабре 1917, после декретов о мире и земле. Солдаты перестали понимать, что они на фронте делают. Большинство солдат (как и вообще большинство жителей Империи тогда) было призвано из крестьян. А тут делёж земли намечается! Так что в развале фронта виноваты большевики.

Владеющий фактами человек буквально вынужден считать 1917 год катастрофой, а период Ленина и Сталина — страшным временем для России. По более позднему времени уже можно разговаривать, так как начиная с Хрущёва СССР стал довольно неустроенной, по-прежнему антирусской, но всё же относительно нормальной страной: где строили жильё для народа, летали в космос и успешно боролись с голодом при помощи закупки зерна. Однако хрущистов и брежневистов у нас в стране как-то негусто, хотя таковых и можно было бы признать адекватными людьми. А вот тех, кто молится на забальзамированного Ильича и несёт две гвоздики к могиле Сталина — полным-полно…

Мой старый прогноз сбывается. Нишу, которая освободилась после ухода «Эха Москвы», сейчас всё более явственно оккупируют сталинисты. Теперь именно они будут рассказывать нам, какие русские плохие и безрукие, как мы всё неправильно делаем, как мы не можем без Запада, как мы «не построили ни одного завода» и «живём в грязи». Чиновники, политики и крупные бизнесмены будут увлечённо мочить с их помощью друг друга, сливая сталинистам фотографии загородных вилл и прочий компромат. Самые громкие сталинисты будут получать от государства почётные грамоты, приглашения на мероприятия с участием первых лиц государства и места во второстепенных советах.

Излишне добавлять, что сталинисты будут вовсю дружить и с США, и с их восточноевропейскими помощниками. Собственно, это и сейчас уже происходит: у наших сталинистов, особенно у анонимных, регулярно вырываются такие реплики, которые ожидаешь прочесть скорее на мове, нежели на русском языке. Продолжение славных традиций — как писали в газете «Гудок» в 1936, «Советская Украина, как государство независимое и свободное, рождена великой партией большевиков, партией Ленина—Сталина» (ссылка).

На мой взгляд, мы меняем шило на мыло: идеи сталинистов не уступают идеям прозападных либералов по своей вредоносности. Однако хорошо уже, что открытых врагов России на нашем политическом ландшафте больше не терпят, из-за чего крупные сталинисты вынуждены позиционировать себя в качестве патриотов. Это важный шаг вперёд по сравнению с временами «Эха», «Медузы» и «Дождя».