 

Несуществующие квартиры: Вскрылась новая схема обмана дольщиков

13.03.2023, 11:49, Разное
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В российских регионах выявили новую схему обмана дольщиков. Недобросовестные фирмы не достраивают проблемные дома, но продают в них жилье.

Застройщики, которые получали проблемные объекты, не достраивали их, а перепродавали те жилплощади, которых юридически нет. То есть вместо того, чтобы достраивать дом и вводить его в эксплуатацию, фирма перепродает квартиры новым дольщикам, сообщает телеканал “360”.

Избежать таких преступных схем можно было бы, если строительные пирамиды были завязаны на “эскроу-счетах”. В таком случае застройщик получал бы деньги клиентов только после полного оказания услуг, сообщает Пятый канал.

Но специалисты напоминают, что в России еще есть объекты недвижимости, которые перепродаются по старым схемам. Не исключено, что именно это приводит в итоге к обману граждан. Проблем и недопонимания между застройщиками и клиентами добавляет тот факт, что в России не запрещено продавать квартиры в так называемых долгостроях.

Однако если получится доказать, что выполнять обязательства перед клиентами никто не хотел, а схема была отыграна намеренно, то это уже трактуется как незаконные действия, и тогда застройщиков могут привлечь к отвественности.


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