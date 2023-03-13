 

Минпромторг внес IKEA в перечень товаров для параллельного импорта

13.03.2023, 11:25, Новости дня
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Министерство промышленности и торговли расширило список товаров для параллельного импорта в Россию, в него вошли бренды моторных масел, бытовой техники, IKEA и т.д.

По информации ведомства, в список товаров для параллельного импорта вошли бренды моторных масел Shell Helix и Rimula, бытовой техники Zanussi и Wahl, косметики и парфюмерии Kerastase и Yves Saint Laurent, а также запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar и Bauer Kompressoren. Также в перечень попала IKEA, передают «Известия».

Кроме того, в списке значатся бренды игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech, Nintendo.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время ожидается поступление товаров шведской мебельной сети в конце весны – начале лета.

Минпромторг также указывает, что время поступления продукции зависит от готовности поставщиков восстановить логистику и заключить необходимые договоры.

Напомним, в марте 2022 года ГК «Интер Икеа» сообщила о приостановке бизнес-процессов IKEA в РФ и Белоруссии. Компания позже анонсировала продажу четырех российских фабрик и постановку на паузу розничного бизнеса в России.

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