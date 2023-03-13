 

AT: США и НАТО передают для Украины списанное оружие в связи с дешевизной процедуры по сравнению с его утилизацией

13.03.2023, 11:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Штаты и другие страны НАТО выделяют для Украины списанное оружие, так как эта процедура дешевле, чем его утилизация, рассказал обозреватель североамериканского ежедневного электронного журнала The American Thinker под псевдонимом Роджер Смит.

По его словам, процедура обезвреживания оружия в Штатах довольно дорогостоящая, в то время как поставка оружия с истекающим сроком годности на Украину позволила США и НАТО убить двух зайцев – избежать затрат на утилизацию и продемонстрировать готовность помочь Киеву, передает Ura.ru.

Смит раскрыл, что общая помощь США Украине с начала 2022 года по 15 января 2023 года составила 76,8 млрд долларов, из которых 46,6 млрд долларов выделялись на военные цели.

Кроме того, обозреватель раскрыл, что на Украину отправлялось оружие, закупленное несколько десятилетий назад.

Ранее глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол рассказал, что есть расхождения во мнении по вопросу передачи оружия на Украину в Белом доме и Совете национальной безопасности США.

Напомним, Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее.

Еще больше новостей на сайте

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02.22 / Мощные вариации Lexus F получат гибридные моторы

14.06.21 / “Вам не жалко? Засрут же”, ” Какая пошлость”. Волочкова показала свою “роскошную” квартиру, которую хочет сдать в аренду

01.03.21 / CNBC – Китай способен удвоить ВВП к 2035 году, подтверждают эксперты

02.10.20 / Мишустин назвал самую главную на Земле профессию

25.11.21 / В ВОЗ рассчитывают, что вакцинироваться от COVID-19 каждый год не придется

26.06.22 / Disney решила оплачивать сотрудницам транспортные расходы на аборт

10.02.22 / Джонсон решил привести в готовность дополнительно 1 тыс. военных Британии

17.09.21 / Денисова объяснила, каким нормам Конституции и других законов противоречит законопроект об олигархах

01.10.20 / Москва предупредила Берлин о риске «обрушения отношений»

27.12.20 / Немецкие специалисты сумели увеличить КПД солнечных батарей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика