Минобороны показало работу морпехов Черноморского флота в зоне СВО
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В ходе боевой работы подразделения морской пехоты Черноморского флота на одном из направлений специальной военной операции отразили нападение украинских диверсантов, сообщили в Минобороны.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, разведка определила местонахождение диверсантов, огнем из ПТУР, танков и артиллерии атака украинских военных была сорвана, все цели были уничтожены.
Ранее президент РФ Владимир Путин высоко оценил героизм морских пехотинцев в сражениях в ходе СВО на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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