Минобороны показало работу морпехов Черноморского флота в зоне СВО

В ходе боевой работы подразделения морской пехоты Черноморского флота на одном из направлений специальной военной операции отразили нападение украинских диверсантов, сообщили в Минобороны.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, разведка определила местонахождение диверсантов, огнем из ПТУР, танков и артиллерии атака украинских военных была сорвана, все цели были уничтожены.

Ранее президент РФ Владимир Путин высоко оценил героизм морских пехотинцев в сражениях в ходе СВО на Украине.

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