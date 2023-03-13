 

Минобороны показало работу морпехов Черноморского флота в зоне СВО

13.03.2023, 11:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ходе боевой работы подразделения морской пехоты Черноморского флота на одном из направлений специальной военной операции отразили нападение украинских диверсантов, сообщили в Минобороны.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, разведка определила местонахождение диверсантов, огнем из ПТУР, танков и артиллерии атака украинских военных была сорвана, все цели были уничтожены.

Ранее президент РФ Владимир Путин высоко оценил героизм морских пехотинцев в сражениях в ходе СВО на Украине.

Еще больше новостей на сайте

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09.21 / В Турецкой прессе трактовали слова Эрдогана о Крыме

23.12.21 / Россия в ТКГ ставила условием открытия КПВВ на Донбассе признание российской вакцины и “документов” боевиков о вакцинации – Гармаш

21.02.21 / Более 20 человек спасли с отколовшейся льдины в Таганроге

07.12.20 / Специалисты советуют не отключать Wi-Fi на ночь

25.07.20 / Сорок лет без Владимира Высоцкого

16.08.21 / ОДКБ пообещала принять меры при обострении ситуации на таджикско-афганской границе

25.01.22 / Мнение: Что будет с деньгами в условиях жесткого конфликта РФ и Запада

27.10.21 / В Украине к отоплению подключены более 70% жилых домов

06.10.20 / Более половины россиян сочли коронавирус опаснее гриппа

22.07.20 / В Офисе генпрокурора Украины назначен и.о. главы департамента, отвечающего за дела Майдана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика