Мнение: О стопроцентном способе опознать мошенника быстро… Работает!
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Это поначалу можно было смеяться над «младшими техническими специалистами службы безопасности», названивающими всем без разбору с одинаковой байкой и характерным говором. Телефонные мошенники тоже учатся и совершенствуются. Первым делом они избавились от речевых ляпов и фрикативного «гэ». Вторым – дополнили и отточили скрипты.
Суббота. Утро. Звонок (номер высвечивается 9000 — «Сбербанк»):
— Здравствуйте! Андрей Петрович?
— Он самый…
— Техподдержка Сбербанка. Инженер-специалист Б***на Вера Павловна (голос чистый, речь уверенная)…
— Слушаю Вас
— Прошу прощения за беспокойство в выходной, звоню Вам с целью проверки. Три минуты назад через интернет-банк была подана заявка на смену привязанного телефонного номера. Прошу Вас уточнить: это Вы подавали данную заявку?
— Девушка, простите, можно я тоже кое-что у Вас уточню сначала? А то не понятно…
— Да, конечно.
— Девушка, просто скажите: чей #Крым?
…пауза…
— А поумнее Вы ничего не хотите спросить у банка? — с явной обидой в голосе произнесла «Вера» и… отключилась.
Больше звонков «из банка» не было.
В общем-то, диалог с той стороны был построен довольно грамотно. И трюк с подменой номера говорит о профессиональной организации работы «колл-центра». Не сидельцы какие-нибудь. Может, и правда СБУ так промышляет, как у нас тут ходят слухи…
Но пока от вопроса «чей Крым?» всех этих «младших специалистов» и даже «старших следователей» корёжит, как чертей от святой воды. Не могут даже на словах, даже на секундочку, даже в интересах дела признать его за Россией.
Маркер, однако.
Хотя… Может быть, ещё научатся, трижды перекрестившись, сложив пальцы левой руки в кукиш, а правой — скрестив за спиной, выдавливать из себя: «ро… ро… российский»?
Или всё закончится гораздо раньше?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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