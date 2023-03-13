Юнармейцы в ходе «Зарницы» нашли Атлантиду

В начале марта в Свердловской области проходила ежегодная военно-спортивная игра «Зарница», в которой принимали участие более тысячи юнармейцев.

В ходе мероприятий молодые люди совершили сенсационное открытие – нашли легендарную Атлантиду/

– Мы разбили полевой лагерь и пошли заготавливать хворост. Поднявшись на один из обрывов, мы увидели в долине развалины древнего города. Лично я рассмотрел несколько пирамид, похожих на египетские, и что-то очень похожее на римский Колизей, – рассказал командир отряда «Свердловчане» Виктор Мохов.

Прибывшие на место археологи сразу же приступили к раскопкам и уже через неделю официально подтвердили, что юнармейцы обнаружили Атлантиду, поисками которой исследователи занимались более двух тысяч лет.

– Нет никаких сомнений, что эти развалины являются легендарным городом атлантов, о котором писал ещё Платон. Удивительно, что их цивилизация располагалась не в Средиземноморье, а у нас на Урале, – сообщил на официальной пресс-конференции профессор Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина Роман Климов.

В настоящий момент работы на месте Атлантиды продолжаются, исследователи планируют завершить их к концу 2024 года.

—