Мнение: Всех кинули

Самое поразительное следствие так называемой «пандемии» – то, что она не повлекла вообще никаких последствий, кроме разве что готового вот-вот разразиться острейшего мирового экономического кризиса. Больше ничего, и ничей волос не упадет с головы за всё это безумие. Ни у одного политика, ни у одного врача, ни у одного функционера ВОЗ.

Хотя десятки и сотни миллионов насиделись в, как выяснилось, абсолютно ненужных и вредных карантинах, разорились тысячи предприятий в каждой стране, люди два года таскались с отнюдь не улучшающими дыхание и здоровье масками и даже респираторами на лицах, а главное – миллиарды (!!) людей по всему миру не по разу прокололи странными жидкостями, с использованием угроз, скрытого, а порой и явного государственного принуждения! И самое интересное, что лишь в самом лучшем случае про вколотую бурду можно будет сказать, что она была ПРОСТО бесполезна! Только в самом лучшем случае! А сколько человек по всему миру умерло, просто не получив элементарной медицинской помощи, из-за того, что вся система здравоохранения была загружена и перегружена «страшным ковидом»!

В итоге, даже по официальным сведениям, во всем мире за два года «пандемии» от «страшного ковида» умерло… порядка 6 миллионов человек. Это – из почти 8 миллиардов! Менее сотой доли процента.

Люди, как оказалось, абсолютно не умеют – то ли не готовы, то ли разучились – бороться за свои права. И не только в России, а везде. Это серое, безвольное стадо… которым управляют прохиндеи и идиоты. Самое страшное – нигде, даже на Западе. Люди готовы поверить в любую чушь – даже тогда, когда речь идет не об их деньгах, а об непосредственно здоровье и самой жизни! Невероятный цинизм «элиты» – и полная покорность «стада».

Надеюсь, что Ковидную Аферу все ж еще будут изучать в учебниках – как самое грандиозное надувательство в истории человечества. Как доказательство, что глупость, трусость и обман могут принимать характер настоящей, несомненной пандемии, заражающей сразу всё население планеты.