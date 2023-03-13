За 2022 год в рунете заблокировано на 40% больше мошеннических сайтов, чем годом ранее

В среднем между обнаружением и блокировкой каждого вредоносного домена в рунете проходит 25,5 часов. Об этом “Газете.Ru” рассказал Андрей Воробьев, директор Координационного центра доменов.RU/.РФ. Причем это самый высокий показатель отклика среди всех доменных зон по всему миру.

Воробьев заявил, что в работе Координационных центров участвуют 12 организаций, и каждая из них направляет запросы на блокировку определенных доменов. В результате совместных усилий всех организаций рунета к 2022 году было заблокировано 15,3 миллиона фишинговых сайтов, 99 процентов из них располагались в доменной зоне.ru. Количество подобных ресурсов к 2022 году увеличилось на 40 процентов по сравнению с 2021 годом. Это свидетельствует о том, что фишинг остается самой большой угрозой для Рунета.

Директор Координационного центра заявил, что в 2022 году они получили больше всего запросов от компетентных организаций, таких как FinCERT, BI.ZONE и NCCI, о прекращении работы мошеннических ресурсов. Он также посоветовал добавлять в закладки важные сайты и сервисы, такие как “Госуслуги” и пользоваться только ими. Также следует игнорировать любые ссылки на маркетплейсы, банковские сервисы и “Госуслуги”, полученные через электронную почту или мессенджеры.