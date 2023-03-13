 

Собянин рассказал о планах благоустройства Цветного бульвара

13.03.2023, 10:18, Разное
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Планируется привести в порядок пешеходные тротуары вдоль домов и проезжую часть. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В более удобное место перенесут общественные туалеты, которые располагаются прямо у выхода из метро. Планируется обновить покрытие пешеходной зоны, разбить газон и установить новые лавочки, уточнил мэр.

Специалисты комплекса городского хозяйства проложат дополнительные водосточные сети. Это нужно, чтобы избежать подтопления бульвара грунтовыми водами.

Для улучшения внешнего вида Цветного бульвара планируется убрать под землю паутины проводов. Новые зеленые насаждения и энергосберегающие уличные фонари создадут дополнительное ощущение комфорта.

“В результате Цветной бульвар вновь предстанет во всей своей красе”, – подчеркнул Собянин.

На прошлой неделе градоначальник сообщил о предстоящем благоустройстве 13 улиц и переулков в районе МГТУ имени Баумана. Работы пройдут по обеим берегам Яузы. Планируется создать комфортные пространства для пешеходов, установить новые пассажирские остановки, благоустроить сквер рядом со школой имени Пушкина.


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