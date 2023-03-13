 

Модные провалы “Оскара-2023”: Кто пришел в поношенной одежде, а кто слился с ковровой дорожкой?

13.03.2023, 10:18, Разное
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Говорят, что популярность самой главной премии в мире кинематографа падает из года в год, а организаторы стараются, так сказать, освежить церемонии, привнося в нее что-то новое. В этом году впервые в истории у гостей не было возможности пощеголять по красной дорожке, потому что ее перекрасили в цвет шампанского. Для многих звезд это нововведение стало полнейшей неожиданностью и причиной большого провала.

Так, Джейми Ли Кертис, решившая выгулять платье Dolce & Gabbana, буквально слилась с ковровой дорожкой. Кажется, что организаторы не предупредили ее об изменениях, как и многих гостей. Актриса с невозмутимым лицом позировала перед камерами, а потом выразила свое негодование, опубликовав в соцсетях смайлик “рукалицо”. Кстати, как пишет телеканал “360”, картину “Все везде и сразу” с ее участием признали лучшим фильм года на кинопремии. Может, хоть это скрасило ее конфуз.

Патриша Руни Мара привлекла к себе внимание жакетом. Но не из-за ярко красного цвета или модного фасона. Актрису уличили в том, что она приехала на “Оскар-2023” в поношенной одежде. По телеграм-каналам разлетелась информация о том, что звезда надела жакет, в котором появлялась на церемонии в 2015 году. Но позже выяснилось, что они просто похожи между собой.

Рианна тоже заглянула на мероприятие. Но на этот раз никого не удивила (что странно). Кажется, голые наряды с ее огромным беременным пузом уже немного поднадоели публике. На просторах Интернета даже шутят, мол, может ли быть что-то постояннее в жизни, чем певица в положении и откровенном платье?


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