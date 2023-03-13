 

Французский политик Филиппо призвал не идти на поводу у Запада и выйти на улицы

13.03.2023, 10:12, Новости дня
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Франция не должна идти на поводу у главы ЕК фон дер Ляйен и Евросоюза, поэтому народу необходимо выйти на улицы и выразить протест, сообщил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

По его словам, Зеленский проигрывает, НАТО становится все радикальнее, а после взрыва «Северных потоков» весной была спровоцирована глобализация конфликта, поэтому Франция должна перестать «идти на поводу у Урсулы и ЕС!», передает РИА «Новости».

Он также добавил, что «национальный марш за мир» пройдет в Париже 18 марта.

Ранее Филиппо заявил, что испытывающий трудности при ходьбе и теряющийся в пространстве президент США Джо Байден приведет Запад к Третьей мировой войне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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