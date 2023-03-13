ФСБ: Активистку движения «ЯМыФургал» задержали за госизмену в виде финансирования ВСУ

ФСБ задержала жительницу Хабаровска, активистку движения «ЯМыФургал» за госизмену в виде финансирования ВСУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как сообщили в ЦОС, ФСБ пресекла деятельность активистки движения «ЯМыФургал», жительницы Хабаровска, причастной к госизмене в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности России, передает ТАСС.

По сообщению ведомства, подозреваемая, переводила деньги для покупки ВСУ оружия и боеприпасов.

Ранее в понедельник сотрудники УФСБ по Новгородской области задержали гражданина России, действовавшего в интересах ГУР минобороны Украины. Он пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен.

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