Стало известно о наступлении ВС России под Донецком

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13.03.2023, 10:12, Новости дня
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Российские военнослужащие начали мощное наступление близ Донецка, вследствие чего в районе Авдеевки ВСУ оказались под угрозой попадания в котел, сообщают корреспонденты.

В Telegram-канале «Военкоры русской весны» отмечается, что в Авдеевке ухудшилась в связи с активным наступлением российской армии под Донецком. В данный момент ВС РФ усиливают давление на ВСУ севернее линии Опытное-Водяное в обход населенного пункта.

В сообщении военкоров также указано, что украинские военные аналитики признают проблемы ВСУ, сообщая, что российские военные зашли и закрепились в Красногоровке и южнее в сторону Каменки.

«Продолжаются атаки на Северное. В Марьинке также продолжаются бои», – отмечается в сообщении.

Ранее российский военный корреспондент Андрей Коц заявил, что для того, чтобы взять Авдеевку в кольцо, российским военным необходимо освободить Марьинку, однако этот город сильно укреплен, а активно уничтожать строения с неба невозможно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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