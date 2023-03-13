Выбираем бальзам для губ с SPF: почему в составе не должно быть глицерина

Кожа губ очень тонкая и чувствительная к воздействию солнечного света. Именно поэтому, в солнечную погоду нужно защищать губы специальными бальзамами. Есть несколько важных критериев, которые нужно учитывать при выборе этого средства. Вот некоторые из них.

Как правильно подобрать бальзам для губ

Приобретая солнцезащитный бальзам для губ, нужно прежде всего обратить внимание на состав выбранного средства. Слишком агрессивные химические вещества могут сильно навредить деликатной коже.

В состав качественных солнцезащитных бальзамов для губ обязательно должны входить натуральные масла. Например, отличным решением станет масло оливы, персика, жожоба, кокоса или ши. Эти компоненты способствуют увлажнению кожи, делая ее мягкой и нежной.

Также в составе бальзама должны присутствовать витамины А и Е, натуральные экстракты фруктов, растений и цветов.

Экстракт солодки обладает успокаивающими и противовоспалительными свойствами.

От каких бальзамов стоит отказаться

Не стоит приобретать средства, в составе которых присутствует вазелин. Это вещество создает на губах пленку. В результате этого кожа не может нормально получать питательные вещества.

Глицерин отличается увлажняющим и смягчающим действием, но только при условии его растворения в воде. В текстуре бальзама глицерин только лишь вытягивает влагу.

В составе не должно быть никаких отдушек. Мята, ментол или камфора могут сильно пересушивать кожу.

Оптимальная защита от ультрафиолета

Чтобы обеспечить оптимальную защиту кожи губ от ультрафиолета, бальзам должен иметь SPF не ниже 15. Оптимальным решением будет SPF 30.

UVB и UVA фильры способствуют защите от солнечных ожогов, предотвращая фотоповреждения и снижения эластичности кожи.

Когда нужно применять солнцезащитный бальзам

Это средство стоит наносить не только летом, но и зимой. Если этого не делать, то кожа губ будет достаточно быстро утрачивать влагу и коллаген.

Если не обеспечить достаточную защиту от ультрафиолета, то может случиться серьезный ожог. В итоге губы начнут шелушиться, и на них появятся трещинки и даже ранки.

С начала осени и до поздней весны требуется использование бальзамов с жирной текстурой, которые помогут обеспечить коже дополнительное питание.

С конца весны и до осени нужно выбирать более легкие средства с быстро впитывающейся текстурой.

Как правильно применять бальзам

Качественное солнцезащитное средство обычно хорошо держится на коже весь день. Однако, для обеспечения большей защиты рекомендуется обновлять его каждые 2 часа.

Наносить стоит за 30 минут до выхода на солнце.