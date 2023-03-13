 

У США и Украины появляется всё больше разногласий

13.03.2023, 9:25, Разное
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У Вашингтона и Киева нет общей позиции по ряду важных вопросов, хотя лидеры стран и пытаются создать видимость прочного союза стран, пишет Politico. Темы оперативной ситуации на поле боя, перспектив завершения конфликта и роли украинской стороны во взрывах российских газопроводов стали основными точками раскола, подчёркивает автор.


AP

«У администрации нет чёткой политической задачи, чёткой цели. Затягивать всё это, чего и добивается Владимир Путин?.. Я не вижу сейчас нацеленности на победу… чем мы заняты?» — задаётся риторическим вопросом глава комитета по иностранным делам палаты представителей республиканец Майкл Маккол в атмосфере нарастающих разногласий Вашингтона и Киева. На публике Байден и Зеленский пытаются олицетворять прочный союз, однако некоторые чиновники, парламентарии и эксперты утверждают, что единство стран становится всё более шатким, пишет Politico.

Взгляды сторон разошлись сразу по ряду вопросов. Продолжающиеся бои за Бахмут, обороняемый ценой огромных потерь, американцы считают малозначимыми в стратегическом отношении: «Я, конечно, не хочу сбрасывать со счетов заслуги украинских солдат и лидеров… но думаю, что это имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное…» — цитирует издание слова министра обороны Ллойда Остина. С ним не согласен командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский, который утверждает: «Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для… подготовки к будущим наступательным операциям».

Другим «яблоком раздора» стала недавняя информационная кампания американских СМИ, целью которой было возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» на некую проукраинскую группу. Украинская сторона с тех пор неоднократно отрицала причастность ко взрывам. Также напряжённость порой возникала по вопросу поставок оружия: несмотря на то что США отправили Киеву значительную часть своих боезапасов, Украина постоянно просила большего, что раздражало некоторых американских чиновников, намекавших на неблагодарность Зеленского, напоминает автор. 

Более того, в Вашингтоне нет единого мнения о том, как будет выглядеть военная помощь киевскому режиму в дальнейшем: давно идёт дискуссия о предоставлении ВСУ дальнобойной системы ATACMS, однако как в СНБ, так и в администрации есть люди, полагающие, что это только подольёт масла в огонь конфликта и спровоцирует Москву. Также среди американских власти предержащих нет общего понимания того, каким будет завершение нынешнего кризиса: с одной стороны, Байден обещает Киеву неизменную поддержку, а с другой — США продолжают намекать, что бесконечное финансирование Украины невозможно. В последние месяцы многие республиканцы скептически высказывались о поддержке Зеленского, в их числе спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

Наконец, тема Крымского полуострова также стала точкой раскола. В Пентагоне сомневаются, что у Киева есть ресурсы, достаточные для проведения военной операции в этом регионе, а в Госдепартаменте считают, что атака на российскую территорию станет пересечением опасной красной линии. В то же время украинские власти продолжают утверждать, что смогут захватить Крым* силой оружия. Публично Байден продолжает повторять тезис о том, что Киев самостоятельно решит, как действовать в нынешней ситуации. В Вашингтоне, комментируя такую позицию, намекают, что продолжающийся конфликт непременно сыграет роль в близящихся президентских выборах, резюмирует Politico. 

*Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).


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