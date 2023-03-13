 

В Барнауле обманутые вкладчики Silicon Valley Bank вышли на митинг с требованием вернуть им деньги

13.03.2023, 9:33, Разное
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Более 800 вкладчиков обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) вышли на несанкционированный митинг на Октябрьской площади Барнаула.

Митингующие требуют от государства компенсировать им потерянные вклады на сумму 1,9 млрд долларов США.

– У меня в этом банке была вся пенсия, всё, что я заработала за 50 лет работы вахтёром, – рассказывает Галина М. из Барнаула. – Скоро апрель, нужно внука от армии выкупать, а я одним махом лишилась всех своих накоплений. В мэрии мне сказали, что мой вклад не был застрахован в Единой системе страхования вкладов, а это произвол и чиновный беспредел. Я буду добиваться справедливости, если нужно, то дойду до прямой линии с президентом.

К протестующим вышли городские и краевые чиновники, представитель Центробанка и глава Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю и пообещали разобраться в ситуации. К вечеру протестующие разошлись, но пообещали вернуться завтра. Группа демонстрантов попыталась установить на площади палатки и возвести баррикады, однако попытка была пресечена органами полиции.

В Центробанке пообещали изучить возможность компенсации потерянных вкладов из Фонда национального благосостояния.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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