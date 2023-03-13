В Барнауле обманутые вкладчики Silicon Valley Bank вышли на митинг с требованием вернуть им деньги

Более 800 вкладчиков обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) вышли на несанкционированный митинг на Октябрьской площади Барнаула.

Митингующие требуют от государства компенсировать им потерянные вклады на сумму 1,9 млрд долларов США.

– У меня в этом банке была вся пенсия, всё, что я заработала за 50 лет работы вахтёром, – рассказывает Галина М. из Барнаула. – Скоро апрель, нужно внука от армии выкупать, а я одним махом лишилась всех своих накоплений. В мэрии мне сказали, что мой вклад не был застрахован в Единой системе страхования вкладов, а это произвол и чиновный беспредел. Я буду добиваться справедливости, если нужно, то дойду до прямой линии с президентом.

К протестующим вышли городские и краевые чиновники, представитель Центробанка и глава Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю и пообещали разобраться в ситуации. К вечеру протестующие разошлись, но пообещали вернуться завтра. Группа демонстрантов попыталась установить на площади палатки и возвести баррикады, однако попытка была пресечена органами полиции.

В Центробанке пообещали изучить возможность компенсации потерянных вкладов из Фонда национального благосостояния.

—