РБК: Аналитики сходятся во мнении, что Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%

Журнал РБК, ссылаясь на аналитиков, заявил, что Центральный банк сохранит 7,5% в качестве ключевой ставки на заседании в пятницу 17 марта. Отмечается, что она на протяжении последних трех заседаний оставалась неизменной.

В 2020 и 2021 годах Банк РФ четыре раза сохранял ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. РБК опросил ряд экспертов, которые допустили возможность повышения ключевой ставки на 0,25 процентного пункта.

Ранее сообщилось, что в своем базовом прогнозе Центробанк ожидал, что российские банки получат чистую прибыль на уровне 1,2-1,5 триллиона рублей. В публикации говорится, что регуляторы ожидают, что к 2024 году банковский сектор получит 1,2-1,7 триллиона рублей прибыли.

По данным Центробанка, в прошлом году российские банки выпустили 389,6 млн карт для граждан. В январе-декабре их количество выросло на 18%. Это рекорд за девятилетний период с тех пор, как Центробанк начал фиксировать эти данные.