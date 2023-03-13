Умер нобелевский лауреат по литературе японский писатель Кэндзабуро Оэ

Японский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ умер в возрасте 88 лет.

Об уходе писатели из жизни сообщил канал NHK, передает ТАСС.

Нобелевскую премию Оэ получил в 1994 году, вторым из японских писателей. Комитет отметил, что он «с поэтической силой сотворил мир, в котором реальность и миф, объединяясь, составляют тревожную картину человеческих невзгод».

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