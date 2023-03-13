УФСБ задержало мужчину, склонявшего мобилизованных к госизмене в Новгородской области

Сотрудники УФСБ по Новгородской области задержали гражданина России, действовавшего в интересах Главного управления разведки минобороны Украины. Он пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По сообщению пресс-службы, сотрудники ФСБ пресекли деятельность россиянина, склонявшего мобилизованных к госизмене путем предоставления противнику информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищения боевой техники и добровольной сдачи в плен, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», задержанного арестовали на два месяца, ведется следствие.

Ранее ФСБ задержала двух жителей Севастополя, завербованных спецслужбами Украины в качестве наводчиков на военные объекты.

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