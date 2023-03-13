Почему дешевая пластика должна насторожить

Обычно пациенты осознают, что, помимо сложности хирургических процедур и необходимости достигнуть желаемого результата, существует этап консультаций со специалистами и, разумеется, финансовых издержек. Ложатся они на клиента, а, следовательно, он рассчитывает на благополучный исход — заметные эстетически благоприятные изменения во внешности и минимальный побочный эффект. Почему дешевая пластика должна насторожить рассказал ведущий пластический хирург, основатель клиники “Время красоты” Отари Гогиберидзе.

В интернете и других рекламных источниках нередки предложения сделать пластику по стоимости заметно меньшей, чем в среднем, за ту же операцию, в аналогичных клиниках в одном и том же городе. Совершенно необязательно, что привлекательная цена на деле – лишь приманка и в дальнейшем ценник неминуемо взлетит за счёт навязанных услуг. Вполне допустимо, что реальная стоимость не изменится либо увеличится незначительно. Отсюда возникает вопрос: почему условная клиника может запросить у клиента плату ощутимо меньшую, чем у конкурентов, и нет ли повода насторожиться прежде чем оказаться на операционном столе в дешевом хирургическом центре?

Работа квалифицированного пластического хирурга, в любом случае, не может оцениваться низко. Академические познания и практические навыки даются специалистам данной категории настолько непросто, что предпосылок для обесценивания сделанных вложений нет. Постижение бесчисленных тонкостей медицины занимает годы, наработка солидного опыта – не менее длительная стадия, подразумевающая теоретическую подкованность, ответственное отношение к профессии и мотивированность. Едва ли все это объяснит дешевизну пластической операции.

Все же необходимо понимание, каким образом прийти к адекватной стоимости и что брать за основу при сравнении клиник, а также какие ценовые предложения — заманчиво низкие либо, наоборот, завышенные – стоит вовсе миновать.

Чаще всего, полагаясь на рекомендации знакомых и отзывы интернет-пользователей, определяют шорт-лист медицинских центров и конкретных пластических хирургов, специализирующихся на необходимой операции. Из списка отбираются наиболее квалифицированные и опытные.

Важно, чтобы у принимающей клиники имелась лицензия на осуществление медицинской деятельности, включающая следующие позиции: пластическая хирургия, анестезиология-реаниматология, клиническая лабораторная диагностика, операционное дело, рентгенология и трансфузиология. Соответствующее подтверждение должно предоставляться по требованию клиента, как минимум, в виде копии лицензии, при этом ее подлинность всегда можно проверить на интернет-портале Росздравнадзора. В свою очередь пластический хирург должен иметь диплом врача, удостоверение об окончании профильной ординатуры (либо диплом о профессиональной переподготовке) и сертификат специалиста врача-пластического хирурга.

При условии, что ценовая политика медучреждения предварительно соответствует платёжным ожиданиям клиента, имеет смысл посетить первичную консультацию, чтобы получить общее представление о клинике, её сотрудниках, подготовке к операции, а также подходе хирурга к особенностям здоровья и запросам пациента. Кроме того, что пластический хирург должен понимать, какого результата от него ожидают, большую роль играет то, что клиент должен получить реалистичный прогноз, достижима поставленная задача или её выполнение затруднительно. Обоюдное взаимопонимание здесь крайне необходимо, поскольку с высокой долей вероятности оно будет вознаграждено успехом операции.

Одновременно проговаривается окончательная стоимость пластической операции. В нее входит, как плата, непосредственно, за работу хирурга и ассистирующих врачей, так и расходы на импланты, анестезию, клиническое оборудование, медикаменты, консультации и нахождение пациента в стационаре. Очевидно, финальная цена формируется путем сложения всех расходов и в данном вопросе для клиента полезно демонстрировать любопытство и пытливость, так как обнаружить уже после операции, что цена начальной оферты многократно выросла — не самая приятная новость.

Как мы видим, на цену пластики влияет масса факторов (квалификация врача, вид и сложность операции, расположение клиники, её престиж и ценовая политика), любой вправе сопоставить представленный ему прейскурант с предложениями похожих клинических центров. Именно по этим причинам, дешевая пластика должна насторожить клиента, если что-то в клинике не так, то и цена будет соответствующей.

Дешёвая пластика должна настораживать не менее, чем чрезмерно дорогая. Вместе с тем практика показывает, что причины дешевизны и дороговизны пластической хирургии совершенно разные: в первом случае налицо пороки, связанные с низкой квалификацией персонала, некачественным медицинским оборудованием, дурной репутацией клиники, отсутствием предусмотренных законом документов, что является явной предпосылкой для вреда жизни и здоровью пациента; во втором же случае речь идет о перегибах в ценовой политике компании, что не менее удручающе, но не столь вредно и опасно в медицинском аспекте.

Несправедливо не упомянуть, что, как и во многих сферах предпринимательства, в частной пластической хирургии широко распространена практика акционного снижения цен на некоторые виды операций. Как правило, весомые скидки предоставляются с целью размещения фото– и видеоматериалов операции (ее результатов на реабилитационно-восстановительной стадии) в тематических пабликах социальных сетей, портфолио молодых специалистов и научно-практических изданиях.