Длинные серьги и макси-юбки: трендовые вещи этой весны, которые уже есть в вашем гардеробе

Время от времени мы смотрим на наш шкаф, полный одежды и обуви, и думаем: “Тьфу, мне действительно нечего надеть, и срочно нужны новые вещи.” Чаще всего такие мысли возникают на фоне постоянно обновляющихся коллекций в наших любимых магазинах. Быстрая мода заставляет нас думать, что нам нужно тратить деньги, чтобы хорошо выглядеть. Однако это неправда, ведь то, что будет актуально весной 2023 года уже может быть в вашем гардеробе.

Почему стоит пересмотреть гардероб

Чаще всего стремление обновить гардероб связано со сменой времен года, но многие женщины стараются использовать те вещи, которые у них уже есть. Большинство современных модных тенденций – это либо супер ностальгические, либо осовремененная классика, и вполне вероятно, что где-то между джинсами, которые вы носите каждый день, и тем обтягивающим платьем, которое вы надевали на лучшее ваше свидание, есть несколько вещей, о которых вы давно забыли, и сейчас настало их время.

Помимо экономии, стилизация старой одежды под современные тренды благотворно сказывается на экологиие. Если вы покупаете новую одежду только ради того, чтобы быть в тренде, вы, в конечном итоге, становитесь мега-потребителем земных ресурсов, что приведет к тому, что тонны текстильных отходов окажутся на свалках. И проблема в том, что такие материалы могут разлагаться сотни лет.

Тем не менее, бывает сложно понять, какие предмет одежды из вашего шкафа пора доставать. Чтобы облегчить выбор, многие стилисты поделились своими советами.

Ностальгические мотивы

Это не новость, что некоторые предметы одежды, что были популярны 90-е годы вернулись в моду, например широкие расклешенные брюки и мешковатые джинсы. Стоит поискать Также стоит поискать ретро-кроссовки в простом утилитарном стиле.

После того как вы найдете все старые вещи в своем шкафу, потратьте время на создание новых весьма современных комбинаций с ними. При этом не забывайте про творческий подход и максимальную легкость как в процессе создания новых образова, так и в самих образах.

Экспериментируйте

Еще один простой способ с максимальной выгодой использовать старую одежду – это по-новому ее завязывать, скручивать и складывать во что-то новое.

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Например, вы можете носить платье без рукавов или с коротким рукавом в качестве джемпера, надев его на блузу.Попробуйте укоротить широкие джинсы или отрежьте рукава у старого свитера, чтобы сделать жилет. Хотя в этом случае лучше обратиться к опытному портному за помощью.

Добавьте немного экстравагантности

Многие люди считают аксессуары слишком старомодными. Однако старая шляпа или пояс могут быть использованы в качестве акцентных элементов, которые зададут направление вашему образу. Не бойтесь добавлять аксессуары в свой образ. Правильно подобранные украшения сделают его еще более стильным. Весной 2023 года стоит отдавать предпочтение длинным серьгам. Популярными будут и большие серьги в виде колец.

Базовые элементы

К счастью, многие из главных тенденций весны 2023 года включают в себя основные элементы гардероба — брюки, пуговицы и блейзеры.

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Длинный или короткий, однокнопочный или двубортный, хорошо сделанный, точно сшитый пиджак является основой для любого гардероба. Его рекомендуется дополнять однотонным верхом.

Добавление пояса к образу с блейзером – интересный способ превратить старый пиджак в модный. Особенно хорошо этот способ модернизация одежды выглядит на офисных образах. Попробуйте создать универсальный образ, сочетая с брюки с подшивкой и пиджак для офисной работы и кожаную куртку для вечерней прогулки.

Думайте о комфорте

Главное правило моды – всегда носить то, что позволяет чувствовать себя комфортно. Однако, если вы действительно хотите быть в тренде, то вместо мини выбирайте макси-юбку. Если в вашем гардеробе уже есть платье подходящей длины, то смело надевайт его вместе с теплым свитером.

Если у вас нет укороченного теплого верха, то просто добавьте ремень, в который затем заправьте длинный свитер. Сам ремень лучше завязать узлом на талии, чтобы подчеркнуть изгибы вашего тела.