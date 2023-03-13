 

После крушения пассажирского поезда в Греции не прекращаются протесты

13.03.2023, 8:12, Разное
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Тысячи людей в крупных греческих городах вновь вышли на демонстрации с целью выразить протест против нарушений правил железнодорожной безопасности, пишет ABC News. В преддверии выборов действующее правительство всеми силами пытается удержать общественное мнение на своей стороне, но продолжает терять политические очки, пишет автор.


AP

По информации полиции более 8000 человек собрались у здания парламента в Афинах, чтобы вновь выразить протест против недостатков сферы безопасности железных дорог страны. 28 февраля пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом и сошёл с рельсов, в результате чего погибло 57 человек. Из них 12 были студентам Университета имени Аристотеля в Салониках, крупнейшего в Греции высшего учебного заведения, напоминает ABC News. 

Затем протестующие, в числе которых были госслужащие, студенты и члены про-коммунистических профсоюзов, направились к офису железнодорожной компании Hellenic Train, которая с 2017 года принадлежит Ferrovie dello Stato Italiane и не занимается техническим обслуживанием ж/д сети — эта задача лежит на плечах государственной компании Hellenic Railways. Власти города вынуждены были перекрыть часть города, ограничив доступ к четырём центральным станциям метро. В Салониках на улицы вышло порядка 5000 человек, отмечает автор. 

Митинги прошли без происшествий и оказались не такими многолюдными, как протесты недельной давности: тогда на в демонстрациях приняли участие более 50 тысяч жителей, а полиция сообщала о задержаниях. Тогда же начальнику ж/д станции были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, а несколько высокопоставленных чиновников подали в отставку.  

Трагедия обнажила существенные недостатки самой загруженной железнодорожной линии страны. Премьер-министр Кириакос Мицотакис и его право-центристское правительство пообещали оказать полное содействие в ходе выяснения причин произошедшего поскольку этой весной в Греции ожидаются очередные выборы. Согласно данным последних опросов происшествие оказало серьёзное влияние на общественное мнение:  уровень поддержки действующих властей сократился вдвое, тогда как левая оппозиция набрала политических очков, резюмирует ABC News. 


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