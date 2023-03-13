 

Назначение нового министра обороны Китая осложнит отношения Пекина и Вашингтона

13.03.2023, 8:12, Разное
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Новым главой оборонного ведомства КНР стал генерал Ли Шанфу, который последние пять лет находится под американскими санкциями из-за взаимодействия с Рособоронэкспортом, отмечает Bloomberg. Новый министр обороны известен большим опытом работы в аэрокосмической отрасли, что говорит о стремлении Китая развивать технологии в этой сфере, подчёркивает автор.


AP

Всекитайское собрание народных представителей единогласно назначило генерала Ли Шанфу министром обороны КНР. Он сменил на этой должности Вэя Фэнхэ, отставку которого ожидали с тех пор, как он покинул ряды Центрального военного совета в октябре прошлого года, пишет Bloomberg. 

В 2018 году, когда Ли Шанфу был главой отдела разработки оборудования высшей военной комиссии, курирующей сферу оборонных технологий страны, он попал под прицел Вашингтона, нарушив американские санкции. Тогда он предположительно помог осуществить передачу истребителей Су-35 и ракетных систем С-400 от Рособоронэкспорта Китаю. В результате Госдепартамент ввёл новые обширные санкции против российской стороны, самого Ли Шанфу и его ведомства. 

Поэтому его назначение на высокую должность вероятно создаст новые трудности в и без того напряжённых американо-китайских отношениях: в феврале США сбили якобы китайский аэростат-шпион, а прошлый год отметился эскалацией вокруг Тайваня, напоминает автор. В Пентагоне заявили, что представители министерств обороны США и Китая не общались с ноября.

Выбор нового министра обороны свидетельствует также о растущем внимании Пекина к аэрокосмическим технологиям: в течение многих лет он работал на космодроме Сичан, где руководил запуском спутников, первого китайского лунного зонда и первой противоспутниковой ракеты. 

«Военные должны проводить военно-дипломатическую работу с упором на служение общей картине политической дипломатии», — цитирует издание слова Ли Шанфу, сказанные на прошлой неделе в ходе дебатов по теме работы правительства. Тогда же он заявил о необходимости тщательной взаимной интеграции военных и гражданских ресурсов путём сближения компаний и вооруженных сил, пишет Bloomberg. 


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