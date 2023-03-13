Председатель КНР Си: Китай будет активно участвовать в реформировании и формировании системы глобального управления
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Народ КНР будет высоко нести знамя мирного развития и взаимовыгодного сотрудничества, придерживаться общечеловеческих ценностей, активно участвовать в реформировании и формировании системы глобального управления, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.
Си заявил, что Китай должен развиваться и одновременно содействовать развитию других стран, власти КНР должны решительно проводить политику по усилению открытости, активно использовать глобальные ресурсы и рынки, передает ТАСС.
По словам Си, народ КНР будет высоко нести знамя мирного развития и взаимовыгодного сотрудничества, придерживаться общечеловеческих ценностей, активно участвовать в реформировании и формировании системы глобального управления.
Председатель КНР заверил, что Китай обеспечит еще большую стабильность и направит еще больше позитивной энергии ради всеобщего мирного развития. По его словам, тем самым Пекин намерен создавать благоприятную международную атмосферу для национального развития.
Напомним, в конце декабря 2022 года российский лидер Владимир Путин заявил об общих взглядах Москвы и Пекина на происходящее в мире.
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