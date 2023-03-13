 

Рубль укрепился к доллару США на 19,75 копейки, подорожал к евро на 45,25 копейки, а к юаню подешевел на 1 копейку

13.03.2023, 7:50, Новости дня
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Рубль на открытии торгов Московской биржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепился к американскому доллару на 19,75 копейки, к евро подорожал на 45,25 копейки, а к юаню подешевел на 1 копейку.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепилась к американскому доллару на 19,75 копейки, до 75,9025 рубля, к евро подорожала на 45,25 копейки, до 80,55 рублей, а к юаню подешевела на 1 копейку, до 10,975 рубля, передает ТАСС.

В прошлую пятницу рубль на открытии торгов подешевел к доллару и к евро.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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