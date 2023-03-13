 

Премьер Госсовета КНР Ли Цян: Китай и США могут и должны сотрудничать, сдерживание не выгодно ни одной из сторон

13.03.2023, 7:50, Новости дня
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Китай и США могут и должны сотрудничать, а сдерживание и давление не выгодно ни одной из сторон, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Цян по итогам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.

Ли Цян заявил, что Китай и США могут и должны сотрудничать, имеют большой потенциал для сотрудничества, а сдерживание и подавление никому не принесут пользы. Он отметил, что экономики двух стран взаимодополняемы, поэтому развитие каждой из них выгодно обеим сторонам, передает РИА «Новости».

В начале марта сенатор Алексей Пушков заявил о неизбежности глубокого конфликта между Соединенными Штатами и Китаем.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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