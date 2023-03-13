 

Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Киева в ЕС

13.03.2023, 6:25, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram, что обсудил с новым президентом Чехии Петром Павелом ситуацию на фронте и движение Украины в Евросоюз.

Также он сообщил, что проинформировал Павела о ситуации на фронте, украинских потребностях в безопасности, передает РИА «Новости».

Напомним, правительство Чехии одобрило направление экспертов военной полиции республики на Украину для расследования совершенных в этой стране военных преступлений, сообщило информационное агентство ЧТК.

В конце февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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