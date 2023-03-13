 

Президент США Байден заявил о намерении привлечь к ответственности виновных в банкротстве Silicon Valley Bank

13.03.2023, 6:25, Новости дня
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Администрация Соединенных Штатов привлечет к ответственности виновных в ситуации с банкротством одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB), говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении президента США Джо Байдена.

Байден заявил, что по его указанию Минфин США и финансовые регуляторы Соединенных Штатов работали над разрешением проблемы вокруг SVB и якобы быстро нашли решение, которое защищает американских рабочих и малый бизнес, а также обеспечивает безопасность американской финансовой системы, а также гарантирует, что доллары налогоплательщиков не будут подвержены риску. Глава Белого дома заверил, что физические и юридические лица США якобы могут быть уверены в том, что их банковские вклады будут на месте, когда они им понадобятся, передает ТАСС.

Байден также заявил, что твердо намерен привлечь к полной ответственности виновных в этой неразберихе и заняться усилением надзора и регулирования крупных банков, чтобы Соединенные Штаты больше не оказались в таком положении.

Ранее МВФ допустил влияние краха американского банка SVB на глобальную финансовую стабильность.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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