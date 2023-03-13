Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости неуклонно продвигать процесс воссоединения Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва сообщил о необходимости твердо придерживаться принципа «одного Китая» и продвигать процесс воссоединения родины.

Переизбранный на пост председателя КНР Си Цзиньпин сообщил о необходимости неуклонно продвигать процесс воссоединения родины и твердо придерживаться принципа «одного Китая», соблюдать консенсус 1992 года, активно содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, решительно противостоять вмешательству внешних сил и сепаратистской деятельности, нацеленной на независимость острова, передает ТАСС.

В прошлую пятницу Си Цзиньпина единогласно переизбрали председателем КНР на третий пятилетний срок. В прошлый вторник глава МИД Китая Цинь Ган указал на двойные стандарты Соединенных Штатов в ситуации с Тайванем.

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