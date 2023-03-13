Axios: Администрации Байдена грозит кризис банковской системы

Администрации президента США Джо Байдена грозит кризис банковской системы, если до завтра не будет выработан план по спасению вкладчиков банка Silicon Valley Bank (SVB),сообщили американские СМИ.

Интернет-издание Axios пишет, что президенту Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как завтра откроются отделения, передает РИА «Новости».

Накануне американский миллиардер Илон Маск допустил покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), он заявил, что открыт для этой идеи.

Ранее Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила, что назначена внешним управляющим Silicon Valley Bank. SVB – самый крупный банк, рухнувший в США после финансового кризиса.

FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

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