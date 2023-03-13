 

Axios: Администрации Байдена грозит кризис банковской системы

13.03.2023, 5:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Администрации президента США Джо Байдена грозит кризис банковской системы, если до завтра не будет выработан план по спасению вкладчиков банка Silicon Valley Bank (SVB),сообщили американские СМИ.

Интернет-издание Axios пишет, что президенту Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как завтра откроются отделения, передает РИА «Новости».

Накануне американский миллиардер Илон Маск допустил покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), он заявил, что открыт для этой идеи.

Ранее Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила, что назначена внешним управляющим Silicon Valley Bank. SVB – самый крупный банк, рухнувший в США после финансового кризиса.

FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07.20 / Эксперт оценил запрет продажи армянских товаров в торговой сети «Твой дом»

22.02.21 / Карл Бильдт – решительное противодействие Кремлю вынудит Россию «перезагрузиться»

08.10.20 / Ученые предупредили о возможности новой пандемии

08.01.21 / Стоимость биткоина дважды за день обновила исторический максимум

21.03.21 / Ученые назвали собак опасными для человечества

19.10.21 / “Что же ты делаешь с мужской частью твоих поклонников?” Ребрик крупным планом выставила босые ноги

20.11.21 / El País – миграционный кризис заставил ЕС сделать первый шаг к оборонной автономии

03.12.20 / Facebook и Instagram решили фильтровать сообщения о вакцине от COVID-19

19.12.20 / В Украине сохранится теплая погода, на востоке – до -10 °С – Укргидрометцентр

24.01.22 / Адвокаты Порошенко заявили, что на 25 января запланирован его перекрестный допрос с Медведчуком. ГБР отрицает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика