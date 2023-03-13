 

«Голос Кореи»: Запущенные с подводной лодки крылатые ракеты КНДР пролетели 1500 км и поразили цель в Японском море

13.03.2023, 5:10, Новости дня
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Стратегические крылатые ракеты, запущенные КНДР 12 марта с подводной лодки «8.24 Енун» («Герой 24 августа»), пролетели 1500 км и поразили цель в Японском море, сообщило радио «Голос Кореи».

Как информировало радио, ракеты пролетели по траектории в форме восьмерки и поразили цель в Японском море. Время в полете составило 7563-7575 секунд. Пуск был осуществлен из подводного положения в акватории Восточно-Корейского залива, омывающего восточное побережье Корейского полуострова, передает ТАСС.

Пуски ракет были произведены перед начинающимися в понедельник командно-штабными учениями США и Южной Кореи Freedom Shield, а также стартующими одновременно полевыми маневрами Warrior Shield, которые представляют собой фактическое возвращение к масштабам учений Foal Eagle, прекращенных в 2019 году из-за стремления предыдущей южнокорейской администрации к дипломатии с Пхеньяном.

Как отмечает «Голос Кореи», пуски стратегических крылатых ракет показали готовность Корейской народной армии (КНА) контролировать ситуацию «подавляющей мощью» в условиях открытых военных действий США и Южной Кореи против КНДР.

Ранее Южная Корея обвинила КНДР в пуске стратегических крылатых ракет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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