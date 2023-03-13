 

Розничная цена на золото в Японии достигла абсолютного максимума на фоне банкротства американского Silicon Valley Bank

13.03.2023, 5:10, Новости дня
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Розничная цена на золото в Японии достигла абсолютного максимума в 9000 иен (66,94 доллара) на фоне банкротства американского банка Silicon Valley Bank (SVB), свидетельствуют данные одного из крупнейших японских производителей и продавцов драгметаллов компании Tanaka Kikinzoku.

Рекордная цена на золото в Японии зафиксирована на фоне роста интереса инвесторов к стабильным активам после банкротства одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB). Между тем стоимость золотых фьючерсов на Токийской товарной бирже в понедельник составляет около 8100 иен (60,2 доллара), передает ТАСС.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) допустил влияние краха Silicon Valley Bank (SVB) на глобальную финансовую стабильность.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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