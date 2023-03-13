 

Всё как было расскажет! – Личное мнение

13.03.2023, 4:15, Разное
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Говорят, что Анджелина Джоли хочет встретиться и поговорить с Инесской — новой подружкой Питта.

Видимо, суды на Питта уже не производят впечатления, или Джоли уже на всё, что возможно, подала иски и исчерпала все спорные вопросы.


Фото: Соцсети

Ладно, что Инесске-то рассказать Джоли хочет? Наверное, что-то важное.

«Новые отношения Брэда — болезненная тема для Анджелины. Она хочет взять ситуацию под контроль и встретиться с Инес с глазу на глаз, вместо того чтобы молча наблюдать со стороны. Она хочет рассказать ей, как все было между ней и Брэдом с ее точки зрения, чтобы та смогла принять правильное решение», — заявил источник прессе.

По-моему, это прекрасно — уберечь наивную Инесску. Кто, если не бывшая жена Брэда Питта, это сделает лучше?

Нет, ну согласитесь! Только Джоли. По доброте душевной. Предостеречь. Рассказать. Спасти!

Молча наблюдать со стороны не может. Никак не может. Вдруг Инесска примет неправильное решение, не выслушав то, как было у Джоли с Питтом, с точки зрения Анджелины? Этого допустить нельзя!

Как почему нельзя? Что за глупые вопросы? Нельзя, потому что нельзя! Вдруг Питт Инесске расскажет что-то не так, как было по мнению Джоли?

Хороший Питт мужик. И красив, и денег много. Но вот такая бывшая жена не даст ведь покоя.

А вы хотели бы рассказать новым жёнам, как вам было с их нынешними мужьями?

Источник: Лена Миро


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