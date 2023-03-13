 

Мнение: Молдавские барыги

13.03.2023, 3:50, Разное
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Мой товарищ Александр Петков написал из Кишинева, что ему теперь официально можно называть барыгами руководителей АО «Молдовогаз» (дочернее предприятие «Газпрома»).  Так суд решил. Мол, это не оскорбление и не клевета, а «моральная оценка физического лица».

Между тем, население в Кишиневе сегодня снова  протестовало. Как и осенью.

Удивительно, что цены на газ в Европе вроде бы упали, а в Кишиневе требования протестующих – те же самые, что были и осенью.

На снимке: Кишинев сегодня, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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