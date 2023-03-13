 

Экс-советник Кучмы: В Европе начинают выступать против поддержки Украины

13.03.2023, 3:45, Новости дня
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Протесты в Европе против поддержки Украины могут обернуться катастрофой для Киева, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он отметил, что Чехия находится недалеко от Украины, и там обостряется ситуация с противниками Киева, передает РИА «Новости».

При этом эксперт обратил внимание на то, что подобная тенденция набирает обороты по всей Европе и может поставить киевский режим в тяжелое положение.

Ранее у американской авиабазы «Рамштайн» в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц прошла акция протеста, участники которой потребовали закрыть базу и призвали к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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