 

Минфин США, ФРС и Федеральная корпорация страхования вкладов сообщили о закрытии Signature Bank из-за системных рисков

13.03.2023, 3:45, Новости дня
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Нью-йоркский Signature Bank был закрыт в воскресенье властями штата из-за системных рисков, говорится в совместном заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга.

В совместном заявлении говорится, что нью-йоркский Signature Bank был закрыт властями штата Нью-Йорк для исключения системного риска. Финансовые власти США заверили, что все вкладчики нью-йоркской компании получат доступ к своим вкладам, передает РИА «Новости».

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) допустил влияние краха одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB) на глобальную финансовую стабильность.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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