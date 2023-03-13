Какие операции не нужны никому?

Пластическая хирургия помогает людям стать лучшей версией себя. Сегодняшний выбор вариантов пластических операций позволяет исправить любые недостатки внешности, превратив их в достоинства. Но есть операции, которые не рекомендуют делать даже сами пластические хирурги. Какие операции не нужны никому, спросили у эксперта – ведущего пластического хирурга, основателя клиники “Время красоты” Отари Гогиберидзе.

Удаление комков Биша

Этот вид коррекции внешности уже давно вошел в список операций-табу у многих эстетических хирургов. В определенный период случился всплеск популярности операции по удалению комков Биша, который не спадает по сей день. Мода на точеные скулы пришла из Голливуда. После появления Анджелины Джоли на публике с ярко очерченными скулами и изящным овалом лица желающих избавиться от дефекта, доставшегося нам во младенческом возрасте, значительно выросло. Это не удивительно, сразу после операции пациент получает потрясающий эффект – лицо визуально выглядит стройнее, овал приобретает очерченный контур, образ получается изящным и аристократичным.

Неприятные последствия возникают позже. С возрастом кожа теряет упругость, появляются морщины, у многих женщин лицо начинает худеть. Как раз в период активного старения кожи и проявляются послеоперационные последствия. На месте удаленных комков Биша кожа начинает проваливаться, образуются видимые ямки-пустоты. Многие голливудские актрисы и модные блогеры уже пожалели о результате. Моника Белуччи, Меган Фокс, Дженис Диккинсон, Кира Найтли и другие звезды столкнулись с неприятными результатами пластики. Их лицо выглядит усталым, изможденным и болезненным, а дефекты добавляют несколько лишних лет. К сожалению,это никак нельзя исправить и даже замаскировать с помощью декоративной косметики.

“Блогерский нос”

Блогеры задают моду и тренды. Исключением не стала и область эстетической хирургии. Под влиянием онлайн-инфлюенсеров появился запрос на нос как у блогеров – узкий, короткий и вздернутый. В обществе его называют “инстанос”, но среди пластических хирургов существует иное название – “свиной пятачок” или собачий нос – из-за схожей формы. Девушки приходят в кабинеты пластических хирургов с просьбой сделать нос, как на отретушированной фотографии блогеров, но проблема как раз заключается в том, что гармонично такой нос выглядит только на отфильтрованном снимке. В жизни маленький короткий нос смотрится неестественно, лицо становится кукольным, неживым.

Такой нос может пойти лишь единицам – девушкам с мелкими чертами лица невысокого роста, к примеру. Решаясь на ринопластику, следует учитывать анатомические особенности лица, этническую принадлежность. Будет комично, если девушка с кавказской внешностью вдруг обретет маленький узкий вздернутый нос. Ринопластика требует консультации с компетентным хирургом, который с высоты своего профессионального опыта сможет подобрать идеально подходящий нос, который станет гармоничной частью лица.

Булхорн

Хейлопластика – коррекция области губ, которая обрела популярность еще в нулевых годах. Тогда вошли в моду пухлые чувственные губы и все девушки ринулись в кабинеты пластических хирургов. Те, кто не был готов к кардинальным мерам, нашли альтернативу в инъекциях гиалуроновой кислоты. Но, как известно, хватает эффекта не больше, чем на год, поэтому чтобы поддерживать красоту и выразительность губ, девушкам приходится регулярно посещать косметологов.

Булхорн когда-то считался надежным способом обрести привлекательные очерченные пухлые губы раз и на всю жизнь. Операция направлена на уменьшение расстояния между кончиком носа и контуром верхней губы, помогает добавить объема верхней губе и четко выразить контур купидоновой арки. Но не все понимают, что это не просто способ коррекции губ с цель придания им новой формы и дополнительного объема, а пластика, которая делается исключительно по определенным показаниям, например, при слишком большом расстоянии между кончиком носа и верхней губой, из-за травмы или при недостаточной видимости верхнего ряда зубов при улыбке. В противном случае эффект от операции может быть весьма спорным.

Кроме того, один из очень неприятных минусов – последствия операции, которые проявляются со временем. Шов после пластики булхорн располагается под носом. В процессе старения кожа растягивается и начинает провисать, поэтому рубцы от операции могут сместиться и растянуться, что, конечно, негативно сказывается на внешнем виде. Бороться с изъянами бесполезно, дефекты не сможет исправить даже самый опытный пластический хирург.