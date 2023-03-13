Yonhap News Agency: КНДР осуществила запуск с подводной лодки двух стратегических крылатых ракет

Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила запуск с подводной лодки двух стратегических крылатых ракет, сообщило южнокорейское Yonhap News Agency со ссылкой на СМИ КНДР.

Как утверждает Комитет начальников штабов Южной Кореи, южнокорейские военные зафиксировали пуск ракеты неустановленного типа в районе портового города Синпхо, передает ТАСС.

По данным Yonhap News Agency, пуск, предположительно, был произведен в качестве протеста против начинающихся в понедельник военных учений США и Южной Кореи.

В феврале Москва предупреждала СБ ООН, что дальнейшее усиление напряженности на Корейском полуострове может привести к неконтролируемой эскалации конфликта.

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